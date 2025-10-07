Vivo V60e
Vivo V60e (fot. Vivo)
Smartfony

Smartfon z aparatem 200 Mpix. Reprezentuje średnią półkę

Wojciech Kulik·
Strona główna
Sprzęt
Smartfony
Smartfon z aparatem 200 Mpix. Reprezentuje średnią półkę

Vivo V60e to kolejny model z tej serii średniopókowych smartfonów. Wyróżnia go nieprzeciętny aparat, a do tego jeszcze może pochwalić się sporym akumulatorem i wysoką wytrzymałością.

Vivo V60e – średniak z nieprzeciętnym aparatem i sporym akumulatorem

Są dwa powody, dla których smartfon Vivo V60e jest wyjątkowo intrygującą propozycją. Pierwszy z nich to główny aparat Samsung HP9 o rozdzielczości 200 Mpix z obiektywem f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) – rzadko widzi się coś takiego w średniopółkowcu. Drugi sensor (8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem f/2.2) robi już mniejsze wrażenie, ale warto też zwrócić uwagę na kamerkę 50 Mpix (f/2.0) z przodu.

Drugim ze wspomnianych powodów jest akumulator o pojemności 6500 mAh, w dodatku obsługujący szybkie ładowanie z mocą 90 W. Można więc liczyć na długi czas pracy i błyskawiczne uzupełnianie energii. Kolejnym plusem jest pyło- i wodoszczelna obudowa o grubości 7,49 mm, spełniająca założenia klas IP68 i IP69. A co jeszcze w sobie skrywa?

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7360, któremu – w zależności od wariantu – towarzystwa dotrzymuje 8 lub 12 GB RAM. Można więc oczekiwać płynnego działania i całkiem niezłych możliwości. Szkoda tylko, że pamięć masowa trzyma się leciwego już standardu UFS 2.2.

Vivo V60e
Vivo V60e
Vivo V60e (fot. Vivo)

Do prezentacji obrazu służy czterostronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości Full HD+ (2392×1080 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1600 nitów. Chroni go szkło Diamond Shield.

Za dopełnienie całości uznać można natomiast system Android 15 z nakładką Funtouch OS 15. Producent zobowiązał się do wypuszczenia trzech dużych aktualizacji i udostępniania łatek związanych z bezpieczeństwem przez pięć lat.

Ile kosztuje smartfon Vivo V60e?

Indie są pierwszym krajem, w którym dostępny będzie smartfon Vivo V60e. Trafi tam do sprzedaży już 10 października 2025 roku. Klienci będą mieli do wyboru dwa kolory (fioletowy i złoty) oraz trzy konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

  • 8/128 GB – 29999 rupii (równowartość ~1235 złotych),
  • 8/256 GB – 31999 rupii (~1315 złotych),
  • 12/256 GB – 33999 rupii (~1395 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat premiery w innych krajach. Dopiero co jednak całkiem podobny, ale minimalnie gorzej wyposażony model Vivo V60 Lite 5G zadebiutował w Polsce – jego sugerowana cena wynosi 1499 złotych, ale dzięki promocji na start okresowo można go kupić taniej o 200 złotych.

Zobacz również
Wojciech Kulik
Redaktor
Entuzjastyczny krytyk i krytykujący entuzjasta nowych technologii. Dostrzega ich potencjał, nie będąc ślepym na zagrożenia – jednym i drugim dzieli się z Czytelnikami od 2010 roku. Wcześniej na łamach serwisów benchmark.pl, WP Tech czy dobreprogramy, a od 2024 roku jako redaktor Tabletowo.pl. Twierdzi, że we wszystkim najważniejszy jest umiar (no, może poza kawą i czekoladą).

Obserwuj nas