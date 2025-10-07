Smartfon z aparatem 200 Mpix. Reprezentuje średnią półkę

Vivo V60e to kolejny model z tej serii średniopókowych smartfonów. Wyróżnia go nieprzeciętny aparat, a do tego jeszcze może pochwalić się sporym akumulatorem i wysoką wytrzymałością.

Vivo V60e – średniak z nieprzeciętnym aparatem i sporym akumulatorem

Są dwa powody, dla których smartfon Vivo V60e jest wyjątkowo intrygującą propozycją. Pierwszy z nich to główny aparat Samsung HP9 o rozdzielczości 200 Mpix z obiektywem f/1.88 i optyczną stabilizacją obrazu (OIS) – rzadko widzi się coś takiego w średniopółkowcu. Drugi sensor (8 Mpix z ultraszerokokątnym obiektywem f/2.2) robi już mniejsze wrażenie, ale warto też zwrócić uwagę na kamerkę 50 Mpix (f/2.0) z przodu.

Drugim ze wspomnianych powodów jest akumulator o pojemności 6500 mAh, w dodatku obsługujący szybkie ładowanie z mocą 90 W. Można więc liczyć na długi czas pracy i błyskawiczne uzupełnianie energii. Kolejnym plusem jest pyło- i wodoszczelna obudowa o grubości 7,49 mm, spełniająca założenia klas IP68 i IP69. A co jeszcze w sobie skrywa?

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 7360, któremu – w zależności od wariantu – towarzystwa dotrzymuje 8 lub 12 GB RAM. Można więc oczekiwać płynnego działania i całkiem niezłych możliwości. Szkoda tylko, że pamięć masowa trzyma się leciwego już standardu UFS 2.2.

Vivo V60e (fot. Vivo)

Do prezentacji obrazu służy czterostronnie zakrzywiony wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,77 cala, rozdzielczości Full HD+ (2392×1080 pikseli), częstotliwości odświeżania 120 Hz i jasności sięgającej 1600 nitów. Chroni go szkło Diamond Shield.

Za dopełnienie całości uznać można natomiast system Android 15 z nakładką Funtouch OS 15. Producent zobowiązał się do wypuszczenia trzech dużych aktualizacji i udostępniania łatek związanych z bezpieczeństwem przez pięć lat.

Ile kosztuje smartfon Vivo V60e?

Indie są pierwszym krajem, w którym dostępny będzie smartfon Vivo V60e. Trafi tam do sprzedaży już 10 października 2025 roku. Klienci będą mieli do wyboru dwa kolory (fioletowy i złoty) oraz trzy konfiguracje, których ceny przedstawiają się następująco:

8/128 GB – 29999 rupii (równowartość ~1235 złotych),

8/256 GB – 31999 rupii (~1315 złotych),

12/256 GB – 33999 rupii (~1395 złotych).

Na razie nic nie wiadomo na temat premiery w innych krajach. Dopiero co jednak całkiem podobny, ale minimalnie gorzej wyposażony model Vivo V60 Lite 5G zadebiutował w Polsce – jego sugerowana cena wynosi 1499 złotych, ale dzięki promocji na start okresowo można go kupić taniej o 200 złotych.