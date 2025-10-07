Opłaca się być klientem tego operatora

Według popularnego przekonania, obecni klienci mają gorzej niż nowi. I choć tak też jest w części przypadków, to nie zawsze. Ten operator właśnie to udowodnił.

Jeden z największych operatorów w Polsce docenia swoich klientów – 30 GB za darmo na 14 dni w Orange

Niedawno operator świętował 10-lecie Orange Światłowód. Zdradził wówczas, że jeden z klientów – pierwszy użytkownik prędkości do 8 Gbit/s – podarował jego pracownikom… tort. Tym razem to jednak klienci mają „częstować się” podarunkami.

W ten sposób Orange celebruje Dzień Klienta, bo w końcu klient jest najważniejszy, nawet jeśli nie zawsze ma rację. Użytkownicy głosowych usług mobilnych pod marką Orange mogą otrzymać pakiet 30 GB na 15 dni za darmo – wystarczy, że wyślą bezpłatnego SMS-a o treści 30GB na numer 80111. Mogą to też zrobić przez aplikację Mój Orange. Klienci Orange Flex muszą wpisać kod 30GB w aplikacji – w zakładce Kody promocyjne.

Pakiet 30 GB za darmo mogą odebrać też użytkownicy oferty Nju na kartę i Nju na abonament – wystarczy, że wyślą darmowy SMS o treści 30GB na numer 80455. Podobny prezent przysługuje klientom Nju subskrypcja – w ich przypadku zostanie on jednak włączony automatycznie do 10 października 2025 roku.

Co ważne: darmowy pakiet gigabajtów można odebrać tylko 7 października 2025 roku i wykorzystać wyłącznie na terenie Polski. U klientów firmowych zostanie wykorzystany w drugiej kolejności (po zużyciu transferu przyznawanego w ramach oferty z planem taryfowym Firma), natomiast u wszystkich pozostałych w pierwszej.

Z okazji Dnia Klienta Orange udostępniło też więcej kanałów – od 7 października użytkownicy telewizji dostaną 14-dniowy dostęp do kanałów Pakietów Komfortowego i Multi+ całkowicie za darmo. Osoby, które płacą za 209 kanałów, mogą natomiast oglądać bez dodatkowych opłat kanały Polsat Sport Premium.

Rabat na abonament Orange oraz akcesoria na Dzień Klienta

Operator rozdaje nie tylko darmowe gigabajty – przygotował też rabat na abonament. Klienci, którzy dziś przedłużą umowę lub podpiszą nową, dostaną 100% zniżki na pierwszy miesiąc (dotyczy Planu S, M i L). Z kolei osoby, które dzisiaj przeniosą numer z innej sieci, nie będą musiały płacić abonamentu przez 3 miesiące.

Ponadto klienci operatora mogą otrzymać 20 złotych rabatu na akcesoria. Kod rabatowy można pobrać w aplikacji Mój Orange lub otrzymać po wysłaniu SMS-a o treści KLIENT albo FIRMA na numer 80111 (w pierwszym przypadku dotyczy zakupu na paragon, w drugim na fakturę – wówczas rabat wyniesie 16,26 złotych netto).

Voucher można wykorzystać do 9 października 2025 roku w sklepie internetowym, na infolinii i w salonach stacjonarnych.

Regulamin promocji z okazji Dnia Klienta w dniu 7 października 2025 (PDF)