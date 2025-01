Xiaomi zrobi to szybciej niż Samsung. Chińczycy jak zwykle górą

Patrząc na zaprezentowane 22 stycznia 2025 roku Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra, nie sposób nie odnieść wrażenia, że Koreańczycy ponownie chcą wykorzystać AI jako motor napędowy sprzedaży. Chińczycy natomiast stawiają na warstwę sprzętową i szybko implementują najnowsze technologie. Xiaomi ponownie zrobi to szybciej niż Samsung.

Xiaomi po raz kolejny wyprzedzi Samsunga, ale i tak nie będzie pierwsze

Premiera Galaxy S25, Galaxy S25+ i Galaxy S25 Ultra potwierdziła, że Samsung nie zdecydował się na wiele zmian w warstwie sprzętowej względem serii Galaxy S24. W obrębie aparatu jedyną jest zamontowanie matrycy o rozdzielczości 50 Mpix w aparacie z obiektywem ultraszerokokątnym w modelu Galaxy S25 Ultra.

Chińscy producenci są natomiast „bardziej do przodu” niż Koreańczycy, ostatnio szczególnie w obszarze akumulatorów. W przypadku smartfonów Samsunga można spodziewać się tego najprędzej w serii Galaxy S26, podobnie jak zastosowania sensora o rozdzielczości 200 Mpix w aparacie pełniącym funkcję teleobiektywu.

Tymczasem chińscy producenci mają już smartfony z teleobiektywami, uzbrojonymi w 200 Mpix matryce – można tu wymienić modele Honor Magic 7 Pro oraz Vivo X100 Ultra i Vivo X200 Pro. Wkrótce do tej listy dołączyć ma również Xiaomi 15 Ultra.

Warto przy okazji przypomnieć, że Xiaomi wcześniej niż Samsung wypuściło też na rynek smartfon z aparatem szerokokątnym o rozdzielczości 108 Mpix – był to model Xiaomi CC9 Pro. Z kolei Motorola przed Koreańczykami wprowadziła do sprzedaży model z 200 Mpix aparatem – Motorola X30 Pro.

Kiedy premiera Xiaomi 15 Ultra?

Podczas gdy pierwszy smartfon Samsunga z 200 Mpix teleobiektywem może zadebiutować dopiero w 2026 roku (aczkolwiek nie jest to jeszcze przesądzone), Xiaomi 15 Ultra zostanie oficjalnie zaprezentowany po Chińskim Nowym Roku, który wypada 29 stycznia 2025 roku.

Lu Weibing, Partner oraz President Xiaomi, oficjalnie zapowiedział, że smartfon będzie dostępny globalnie, aczkolwiek nie wiadomo, czy najpierw zostanie wprowadzony do Chin, a dopiero później na rynek globalny, czy równocześnie w obu przypadkach, czy w odwrotnej kolejności.

O ile to pozostaje jeszcze tajemnicą, o tyle specyfikacja Xiaomi 15 Ultra jest już w większości znana. Według przedpremierowych doniesień, oprócz 200 Mpix teleobiektywu, zaoferuje on m.in. 6,73-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2K z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, do 16 GB RAM, do 1 TB pamięci wbudowanej, akumulator o pojemności 6000 mAh z obsługą ładowania 90 W i indukcyjnego 50 W oraz procesor Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ponadto model ten będzie miał jeszcze 3 aparaty o rozdzielczości 50 Mpix każdy na tyle (szerokokątny, ultraszerokokątny i drugi teleobiektyw), a także 32 Mpix na przodzie. Smartfon naturalnie zadebiutuje z fabrycznie zainstalowanym systemem Android 15 z nakładką HyperOS 2.0.