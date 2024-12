Oto wszystko, co już wiemy o Xiaomi 15 Ultra

Xiaomi 15 Ultra to nadchodzący flagowiec, który budzi spore zainteresowanie jeszcze przed oficjalną premierą. Widać to między innymi po licznych doniesieniach, które pojawiają się w sieci na jego temat. Z najnowszych wynika, że premiera smartfona odbędzie się już marcu 2025 roku, a jego specyfikacja może wyznaczyć nowe standardy wśród flagowców. Podsumujmy, co już wiemy o tym smartfonie.

Premiera nowego flagowca na targach MWC?

Choć wcześniejsze plotki sugerowały, że Xiaomi 15 Ultra zadebiutuje już w styczniu 2025 roku, najnowsze informacje wskazują na premierę „pod koniec lutego podczas targów MWC w Barcelonie”. Ktoś jednak najwidoczniej chce nas wprowadzić w błąd, bo jest w tym spora nieścisłość – w 2025 roku targi są nieco później niż zawsze. Zaplanowano je na 3-6 marca.

Pewne jest jednak to, że urządzenie przeszło już certyfikację 3C w Chinach, co potwierdza jego gotowość do sprzedaży. Certyfikacja ujawniła, że model będzie dostępny w dwóch wariantach różniących się obsługą łączności satelitarnej: jeden z funkcją rozmów przez Tiantong, a drugi z obsługą zarówno Tiantong, jak i Beidou.

Podobnie jak w przypadku poprzednich modeli Ultra, Xiaomi 15 Ultra ma być dostępny na rynkach globalnych, choć najpierw zadebiutuje w Chinach. Dla klientów na świecie premiera może nastąpić w marcu lub kwietniu 2025 roku.

Mocna specyfikacja i największa bateria w historii Xiaomi

Xiaomi 15 Ultra ma być wyposażony w procesor Snapdragon 8 Elite, wspierany przez nawet 16 GB pamięci RAM LPDDR5x oraz do 1 TB pamięci UFS 4.0. Na uwagę zasługuje ekran AMOLED o przekątnej 6,73 cala, rozdzielczości 2K, odświeżaniu 120 Hz i ze zintegrowanym ultradźwiękowym czytnikiem linii papilarnych. System operacyjny, pod kontrolą którego pracować ma smartfon, to najnowszy HyperOS 2.0, oparty na Androidzie 15.

Największym wyróżnikiem ma być bateria o pojemności aż 6000 mAh, co czyni ją największą w historii flagowych smartfonów Xiaomi. Doniesienia sugerują, że telefon obsługiwać będzie szybkie ładowanie przewodowe o mocy 90 W oraz bezprzewodowe ładowanie – 50 W.

Na tylnym panelu prawdopodobnie znajdziemy cztery aparaty: główny 50 Mpix oparty na sensorze Sony LYT-900 z OIS, ultraszerokokątny obiektyw połączony z 50 Mpix matrycą Samsung JN5, 50 Mpix teleobiektyw Sony IMX858 oraz peryskopowy 200 Mpix Samsung HP9 z hybrydowym zoomem do 100x wspieranym przez AI. Na froncie znajdzie się kamerka 32 Mpix do selfie.

Xiaomi 15 Ultra zapowiada się na prawdziwego lidera wśród flagowych smartfonów, łącząc solidną wydajność z systemem aparatów, który może zadowolić nawet najbardziej wymagających użytkowników. Oficjalne szczegóły poznamy zapewne dopiero podczas premiery, ale już teraz urządzenie wzbudza ogromne zainteresowanie i – szczerze – trudno się temu dziwić.

O pozostałych smartfonach z serii Xiaomi 15 wiemy już znacznie więcej.