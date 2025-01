AliExpress ujawniło prawdę o polskich klientach. Też tak robicie?

Raport Consumer Insights opublikowany przez AliExpress pokazał, jak bardzo zakupy internetowe robione przez Polaków różnią się od preferencji większości Europejczyków. Okazuje się, że jesteśmy „mistrzami strategicznych zakupów”.

Polscy kupujący to stratedzy i w większości mówią „nie” impulsywnym zakupom

Zakupy w internecie weszły nam już w krew, w sieci zamawiamy już praktycznie każdy rodzaj produktu. Czy jednak sklep dostępny 24 godziny na dobę i 7 dni w tygodniu z „poziomu kanapy” nie wpycha nas w wir bezsensownych, nieprzemyślanych i impulsywnych zakupów?

Z najnowszego raportu Consumer Insights, opublikowanego przez platformę AliExpress, wynika, że Polacy w zdecydowanej większości (78%) deklarują, iż ich zakupy są w pełni świadome, podczas gdy średnia europejska wynosi niespełna 69%. Grono 72% respondentów z naszego kraju ma zamiar w ciągu 2025 roku kupować mniej produktów niż dotychczas. Aż 78% Polaków, zanim zdecyduje się na zakup, poszukuje lepszych i bardziej okazyjnych ofert.

Największy udział wydatków Polaków w internecie dla poszczególnych kategorii przedstawia się następująco:

uroda i zdrowie – 46% (średnia europejska 33%);

AGD i elektronika użytkowa – 32% (średnia europejska 21%);

narzędzia do domu i ogrodu – 33% (średnia europejska 25%).

Raport AliExpress ujawnił nawyki polskich konsumentów

Około 78% konsumentów z Polski uważa, że zakupy w internecie są praktyczne, podczas gdy średnia europejska szacowana jest na 67%. Polacy także częściej angażują się we współpracę z markami (19%, średnia europejska 14%) oraz korzystają z kolekcji produktów (15%, średnia europejska 14%). Uwielbiamy też wszelkie akcje związane z potrząsaniem smartfonem, aby zdobywać nagrody (21%, średnia europejska 14%).

Konsumenci z Polski, należący do grupy wiekowej 55+, najczęściej stawiają na wartość, aż 83% zapytanych decyduje się na zakup z zachowaniem stosunku jakości do ceny. Nieco młodsi klienci, w wieku od 18 do 24 lat, mają zamiar w 2025 roku częściej kupować produkty dla własnej przyjemności. Aż 71% polskich konsumentów ma zamiar w ciągu najbliższego roku kupić produkty dla swoich pasji (w Europie wspomniało o tym tylko 57% respondentów).

Z AliExpress w Polsce konsument średnio korzysta przez 5,3 godziny tygodniowo, a w ciągu trzech ostatnich miesięcy wydał średnio 1975 złotych. Lubi również interaktywne doświadczenia, darmowe próbki, wirtualne zdrapki czy nagrody z elementami grywalizacji.