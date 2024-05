Twórcy ChatGPT i Reddit łączą siły. OpenAI będzie szkoliło modele na postach

Modele sztucznej inteligencji, tworzone przez OpenAI, zyskały właśnie kolejne, niezwykle cenne źródło do szkoleń. Dane z forów Reddit mają trafiać m.in. do ChatGPT. Z kolei użytkownicy serwisu zyskają dostęp do najnowszych funkcji, opartych AI.

Informacje podstawą modeli AI

Mamy tę przyjemność, że od roku przyglądamy się, jak szybko mogą rozwijać się technologie oparte o sztuczną inteligencję. Całą karuzelę narzędzi uruchomiło oczywiście OpenAI, które opracowało jeden z pierwszych czatbotów AI i udostępniło go użytkownikom z całego świata.

ChatGPT (źródło: OpenAI)

W ślad za tym przedsiębiorstwem poszli prawdziwi giganci, a na ich czele oczywiście Google (m.in. z Gemini) oraz Microsoft. Na ten moment zyskaliśmy już dostęp do naprawdę wielu możliwości i trudno przejść całkowicie obojętnie obok sztucznej inteligencji.

AI obecna jest w wielu popularnych programach, często używanych przez posiadaczy smartfonów czy komputerów. Czatboty oraz generatory i edytory dołączają praktycznie wszędzie, jednak aby mogły funkcjonować, potrzeba zaawansowanych modeli i algorytmów – i co chyba najważniejsze – informacji. Choć zdarza się, że pochodzenie danych, wykorzystanych przez twórców narzędzi AI, jest dość wątpliwe i czasami uznawane za przyczynę zakładania spraw sądowych, OpenAI właśnie zawarło umowę, która otworzy przed ChatGPT ciekawe źródło informacji.

We’re partnering with Reddit to bring its content to ChatGPT and new products: https://t.co/xHgBZ8ptOE — OpenAI (@OpenAI) May 16, 2024

ChatGPT skorzysta z informacji z Reddita

Reddit nawiązał współpracę z OpenAI oraz uzyskał dostęp do interfejsu Data API serwisu internetowego, ale co to właściwie oznacza? Informacje zawarte w serwisie, udostępniane przez użytkowników, zostaną skierowane m.in. do ChatGPT w czasie rzeczywistym. Właściciel chatbota może więc szkolić systemy AI w oparciu o posty Redditorów. To współdziałanie ma pozwolić sztucznej inteligencji na korzystanie z istotnych i, przede wszystkim, aktualnych danych.

Podjęcie działań tych dwóch gigantów to prawdopodobnie odpowiedź na nowe regulacje wdrożone niedawno do zasad wykorzystania danych zgromadzonych w serwisie. To jednak nie koniec nowości. Użytkownicy Reddita będą mogli uzyskać dostęp do nowych funkcji AI oraz dużych modeli językowych (LLM), służących do tworzenia aplikacji.

Reddit and OpenAI today announced a partnership to benefit both the Reddit and OpenAI user communities in a number of ways. Learn more on our corporate blog. https://t.co/qah9TaRjVU — Reddit (@Reddit) May 16, 2024