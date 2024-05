Wyłudzili 400 tysięcy złotych. Policja ujęła internetowych oszustów

Co najmniej dwóch nastolatków, wraz z jednym starszym mężczyzną, obmyśliło, a przynajmniej realizowało niecny plan na biznes, dzięki któremu w ciągu nieco ponad roku udało im się wyłudzić towary o wartości szacowanej na ponad 400 tysięcy złotych. Oszuści wpadli jednak w ręce policji.

Internetowi oszuści wyłudzili 400 tysięcy złotych w sieci

Na czym polegał pomysł? Mężczyźni założyli fikcyjne konta na portalu społecznościowym i sprzedażowym, a następnie szukali tam ofert sprzedaży limitowanych wersji butów sportowych. Mowa o obuwiu wycenianym nieraz na kilka tysięcy złotych. Wysyłali do sprzedających informację, że są zainteresowani zakupem, ale chcieliby zdecydować się na płatność za pobraniem.

Aby nie obciążać w żaden sposób sprzedawców, proponowali, że sami zamówią kuriera i opłacą przesyłkę. Potrzebują – pisali – jedynie adresu e-mail, na który przyjdzie etykieta do nadania paczki. Po chwili w skrzynkach odbiorczych rzeczywiście lądowały wiadomości z etykietami i instrukcjami nadania.

Jak się pewnie domyślasz, wiadomość była fałszywa – spreparowana przez oszustów. Niemniej sama etykieta była autentyczna, dzięki czemu przesyłka faktycznie do nich trafiała, tyle że wcale nie musieli płacić za towar. Tak zdobyte buty następnie ponownie wystawiali w sieci i sprzedawali.

Było ich trzech…

Działali w ten sposób co najmniej od lutego 2023 roku i w tym czasie wyłudzili kilkaset paczek. Ich wartość szacuje się na przeszło 400 tysięcy złotych. Internetowi oszuści od pewnego czasu znajdowali się pod obserwacją Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Krakowie, ale zachowywali ostrożność, między innymi poprzez zakrywanie twarzy podczas odbioru przesyłek.

Ostatecznie jednak zostali złapani na gorącym uczynku. Konkretnie funkcjonariusze CBZC zdołali zatrzymać 19-latka podczas odbioru 3 paczek. Wraz z nim uchwycony został 47-latek, na którego posesji znaleziono dziesiątki kartonowych opakowań po wyłudzonych butach. Tego samego dnia do aresztu trafił drugi sprawca, 18-latek, zatrzymany w miejscu zamieszkania.

Podczas przeszukań odnaleziono wiele dowodów, które pozwoliły Prokuraturze Okręgowej w Nowym Sączu sformułować przeciwko dwójce nastolatków blisko 60 zarzutów dotyczących oszustw. Zostali oni również aresztowani na okres 3 miesięcy. Z kolei 47-latek usłyszał oskarżenie o paserstwo.

Sprzedajesz lub kupujesz w sieci? Uważaj

Opisując to zatrzymanie policja apeluje, by „osoby, które dokonują sprzedaży lub zakupu przedmiotów na różnego rodzaju portalach sprzedażowych, korzystały tylko z mechanizmów wysyłki proponowanych przez te serwisy”.

Przyłączam się do tego. Jeśli już zaś robimy inaczej, to zawsze warto zachować szczególną ostrożność, gdy kupujący lub sprzedający proponuje, że sam zajmie się wysyłką lub opłatą (a także nie ufać ślepo w przedstawiane na to dowody).