Tyle będzie kosztowała subskrypcja Max (dawn. HBO Max) w Polsce

Każda kolejna doba przybliża nas do dnia, w którym platforma Max oficjalnie zastąpi w Polsce HBO Max (które wcześniej zastąpiło HBO Go). Stanie się to za niespełna 4 tygodnie. Już teraz znamy jednak cenę jednego z pakietów.

Cena subskrypcji Max w Polsce. Ile będzie kosztował najtańszy pakiet?

Niedawno dowiedzieliśmy się, że platforma Max oficjalnie zadebiutuje w Polsce 11 czerwca 2024 roku. Tego dnia zostaną do niej zmigrowani również obecni subskrybenci HBO Max. Wciąż wiele osób, które wykupiły dostęp do końca marca 2022 roku i nie zrezygnowały z subskrypcji, zastanawia się, ile będzie płacić.

Tacy użytkownicy otrzymali bowiem obietnicę dożywotniego rabatu na abonament w wysokości 33% od regularnej ceny, która niezmiennie od początku wynosi 29,99 złotych miesięcznie. Oznacza to, że oni płacą 19,99 złotych co miesiąc. Warner Bros. Discovery oficjalnie zapowiedział, że nie stracą swojego rabatu po wejściu do Polski platformy Max.

Nowy serwis będzie jednak oferował aż trzy rodzaje subskrypcji. Amerykanie ani razu nie ujawnili wyglądu cennika w Polsce, a przynajmniej nie w sposób, jaki byśmy się spodziewali. Jeden z członków grupy HBO Polska (PL) na Facebooku zauważył, że w zwiastunie serialu Spacey bez maski pojawiła się zaskakująca plansza.

Widnieje na niej napis Max. Od 29 zł/miesiąc oraz adnotacja Wymagana subskrypcja. Po roku subskrypcja przedłuża się automatycznie co miesiąc w cenie 29 zł/mies., chyba że zostanie anulowana przed przedłużeniem. 12-miesięczny okres minimalny.

fot. Piotr Ł. | Facebook

Oznacza to, że najtańszy pakiet będzie kosztował właśnie 29 złotych, podobnie jak aktualnie jedyny dostępny model subskrypcji. Wzmianka o 12-miesięcznym okresie minimalnym sugeruje, że dostępna może być również subskrypcja roczna w niższej cenie (podobna oferta jest też teraz – 12 miesięcy za 234,99 złotych zamiast 359,88 złotych).

Co ciekawe, gdy wpiszecie w wyszukiwarce Google frazę hbo max, zobaczycie już logo i nazwę nowej platformy, mimo że jej debiut w Polsce nastąpi dopiero 11 czerwca 2024 roku. Widać zatem, że Warner Bros. Discovery (niezbyt dyskretnie) przygotowuje się do premiery w kraju nad Wisłą.

screen: Grzegorz Dąbek | Tabletowo.pl

Oferta Max w Polsce – dostępne pakiety

Subskrybenci w Polsce będą mieli do wyboru trzy pakiety:

podstawowy z reklamami – możliwość oglądania wideo w Full HD na maksymalnie 2 urządzeniach,

standard bez reklam – możliwość oglądania wideo w Full HD na maksymalnie 2 urządzeniach oraz pobrania do 30 tytułów,

premium bez reklam – możliwość oglądania wideo w 4K z dźwiękiem Dolby Atmos (przy wybranych tytułach) na maksymalnie 4 urządzeniach oraz pobrania do 100 tytułów.

Biorąc pod uwagę ceny Max w Czechach i Słowacji, spodziewamy się, że pakiet standard będzie kosztował 34,99 złotych, a premium co najmniej 44,99 złotych, ale to wyłącznie niepotwierdzone jeszcze szacunki.