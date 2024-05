Promocyjny duet – kup smartfon Xiaomi 14, a otrzymasz tablet

Zakup flagowego telefonu Xiaomi stał się właśnie nieco bardziej opłacalny. Korzystając z obecnej promocji na smartfon Xiaomi 14, możecie odebrać prezent w postaci tabletu Redmi Pad SE. Co trzeba zrobić?

Flagowiec i rozsądny wybór

Abyście byli pewni, że ta promocja jest skierowana właśnie do Was, postanowiłem pokrótce opowiedzieć trochę o jej bohaterach. Oczywiście najlepiej będzie zacząć od głównego dania, czyli Xiaomi 14.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Parafrazując słowa Kasi, która miała okazję recenzować smartfon Xiaomi 14 – to świetny telefon, choć niepozbawiony wad. Chodzi między innymi o średnio zadowalający czas pracy na 5G czy brak opcji przełączania się pomiędzy głównym aparatem a ultraszerokim kątem przy nagrywaniu w formacie 4K 60 fps.

Tablet Redmi Pad SE to natomiast produkt trochę z innej bajki – mamy tu do czynienia z budżetowym rozwiązaniem, które błyszczy nie tylko niską ceną. Urządzenie oferuje świetny czas pracy na baterii, głośniki współpracujące z Dolby Atmos oraz ekran o maksymalnej częstotliwości odświeżania 90 Hz. I to wszystko za 899 złotych – lub w gratisie, jeżeli udało mi się przekonać Was do nowej promocji.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Smartfon Xiaomi + tablet w gratisie – co trzeba zrobić?

Pierwszym krokiem jest zakup Xiaomi 14 u jednego z partnerów akcji, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, x-kom czy Komputronik. W akcji biorą udział również operatorzy Play, T-Mobile, Plus i Orange oraz oficjalne sklepy Xiaomi – mi-home.pl i mi-store.pl.

Następnie należy poprawnie zarejestrować zakup na dedykowanej stronie i przesłać w okresie od 17 maja do 9 czerwca 2024 roku. Jeżeli wszystko zrobicie poprawnie, w ciągu 80 dni na podany w formularzu adres przyjedzie do Was paczka, a w niej tablet Redmi Pad SE.

Pamiętajcie, aby zakupu smartfona dokonać w dniach 17 maja – 2 czerwca 2024 roku i nie zwlekać z rejestracją zakupu do końca akcji. Liczba tabletów dostępnych w promocji jest bowiem ograniczona.

Regulamin Akcji Promocyjnej „Promocja Xiaomi 14” (PDF)

