Samsung postawi na rozsądek. Ten procesor powstaje z myślą o flagowcach

Do premiery pierwszych smartfonów z układem Exynos 2800 pozostało jeszcze sporo czasu, ale pojawiły się już interesujące informacje na temat tego procesora.

Samsung chętnie sięga po autorskie procesory

Pod koniec lutego zadebiutowały smartfony z serii Samsung Galaxy S26. Nie wszystkim spodobała się decyzja Koreańczyków dotycząca zastosowania w dwóch modelach autorskiego Exynosa 2600 – w Europie trafił on na pokład Samsunga Galaxy S26+ i Galaxy S26. Z kolei Snapdragon 8 Elite Gen 5 pojawił się tylko w najdroższym Samsungu Galaxy S26 Ultra.

Niektórzy wskazują, że podobna strategia będzie dotyczyć układu Exynos 2700, który prawdopodobnie zostanie oficjalnie zaanonsowany dopiero pod koniec 2026 roku i trafi do smartfonów najwcześniej w 2027 roku. Niewykluczone, że taka polityka pozostanie z nami na dłużej i nawet Exynos 2800 w niektórych regionach będzie sercem wybranych przedstawicieli flagowej linii smartfonów.

Owszem, do premiery układu Exynos 2800 jest jeszcze mnóstwo czasu, ale możemy być pewni, że Samsung już go rozwija. Co więcej, do mediów przeciekło nieco informacji na temat przyszłego procesora.

Samsung Galaxy S26+, fot. Konrad Pisula | Tabletowo.pl

Exynos 2800 – Samsung wybierze rozsądek zamiast rewolucji

Jak wynika z najnowszych rewelacji, Samsung zamierza ukończyć projekt Exynosa 2800 przed końcem 2026 roku. Dowiedzieliśmy się również, że układ rozwijany jest pod nazwą kodową Vanguard i południowokoreańska firma miała już podjąć kluczowe decyzje.

Wcześniejsze plany zakładały, że Exynos 2800 powstanie w procesie technologicznym 1,4 nm. Samsung finalnie miał jednak postawić na proces 2 nm o nazwie SF2P Plus, czyli rozwinięcie procesu litograficznego SF2P, który to będzie stosowany w przypadku Exynosa 2700.

Wspominany SF2P Plus ma być oparty na technologii „Optic Shrink”, co ma pozytywnie przełożyć się na wydajność, efektywność i powierzchnię układu scalonego. Niestety, nie znamy jeszcze szczegółów dotyczących faktycznej poprawy konkretnych parametrów – wiemy tylko, że ma być lepiej. Samsung ma z priorytetem potraktować stabilizację i optymalizację, zarówno samego układu, jak i procesu jego rozwoju i późniejszej produkcji, przenosząc plany związane z procesorami 1,4 nm na przyszłość.

Nowe informacje zdają się sugerować, że Samsung widzi duży potencjał w autorskich Exynosach, a to z kolei może być zapowiedzią wspomnianego już scenariusza. Otóż przyszłe flagowe smartfony będą oferować Exynosa 2700, a następnie Exynosa 2800, przynajmniej w wybranych regionach.