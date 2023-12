Nowy smartfon Xiaomi świeci się jak… rozgwieżdżone niebo

Nie tak dawno, bo trzy tygodnie temu, Xiaomi oficjalnie zaanonsowało model Redmi 13C. Teraz ofertę chińskiego producenta zasilił Redmi 13C 5G, który – jak wskazuje jego nazwa – zapewnia wsparcie dla obsługi sieci 5G. Co poza tym oferuje i ile będzie kosztował?

Specyfikacja smartfona Xiaomi Redmi 13C 5G

Obsługę sieci 5G zapewnia modem 5G, zintegrowany z procesorem MediaTek Dimensity 6100+. Do tego, w zależności od konfiguracji, smartfon odda do dyspozycji użytkowników od 4 do nawet 8 GB RAM LPDDR4X i od 128 do 256 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej typu UFS 2.2. Obie pamięci da się rozszerzyć – pierwszą o maksymalnie 8 GB kosztem masowej, a drugą dzięki karcie microSD o pojemności do 1 TB, na którą Xiaomi przewidziało dedykowany slot, obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano.

Redmi 13C 5G (źródło: Xiaomi)

W przypadku Redmi 13C 5G Xiaomi położyło nacisk jednak nie tylko na zapewnienie wsparcia dla obsługi 5G, ale też na design. Projekt panelu tylnego inspirowany jest światłem lub ruchem gwiazd na niebie, co dodatkowo podkreślają nazwy poszczególnych wersji kolorystycznych: Starlight Black, Startrail Green i Startrail Silver. Z pewnością tak mieniący się tył przyciągnie wzrok klientów.

A skoro jesteśmy już przy pleckach, to podczas gdy Xiaomi chwali design Redmi 13C 5G, to już nie ujawnia pełnego zestawu informacji na temat aparatów, które znajdują się na panelu tylnym. Wiemy jedynie, że główny ma rozdzielczość 50 Mpix i przysłonę f/1.8. Drugi to zatem najpewniej mało znaczący sensor do pomiaru głębi ostrości, bo nie sądzimy, że to atrapa (a takie sytuacje zdarzały się u mniej znanych producentów z Chin).

Redmi 13C 5G (źródło: Xiaomi)

Po drugiej stronie Xiaomi umieściło natomiast jeden 5 Mpix aparat, który znajduje się w wycięciu w kształcie litery „U” w górnej części 6,74-calowego wyświetlacza o rozdzielczości HD+ 1600×720 pikseli. Ekran osiąga też jasność do 450 nitów (typowa) i ma funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz. Przód Redmi 13C 5G pokrywa szkło Corning Gorilla Glass, lecz Chińczycy nie podają, której generacji.

Na wyposażeniu smartfona znajdują się jeszcze m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), Bluetooth 5.3, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe oraz akumulator o pojemności 5000 mAh, który można ładować z mocą 18 W, ale Xiaomi dodaje w zestawie zasilacz o mocy tylko 10 W. Redmi 13C 5G fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 z nakładką MIUI 14, ma wymiary 168x78x8,09 mm i waży 192 gramy.

Cena Redmi 13C 5G, dostępność

Smartfon będzie dostępny w sprzedaży w Indiach od 16 grudnia 2023 roku w trzech konfiguracjach pamięciowych:

4/128 GB za 10999 rupii (równowartość ~530 złotych),

6/128 GB za 12499 rupii (~600 złotych),

8/256 GB za 14499 rupii (~700 złotych).

Obecnie nie mamy informacji, czy Xiaomi wprowadzi Redmi 13C 5G również na inne rynki, w tym europejski.