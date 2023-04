Nowy smartfon vivo jest „turbodoładowany”

Producenci chwytają się różnych sposobów, aby ktoś zwrócił uwagę na ich smartfon. Chińskiej marce się to udało – twierdzi bowiem, że jej najnowszy w ofercie model ma w sobie „turbo”. W czym się ono objawia?

Nowy smartfon vivo to średniak, ale ciekawy

Według producenta nowy vivo T2 5G ma wyświetlacz Turbo AMOLED, dzięki któremu użytkownik będzie pod wrażeniem płynności i ultra ostrości obrazu – po prostu ma się cieszyć wciągającą ucztą audiowizualną. Trzeba przyznać, że firma wspięła się na wyżyny marketingu, ponieważ specyfikacja ekranu nie jest specjalnie wyjątkowa – ma on przekątną 6,38 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli oraz funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i śledzenia dotyku z prędkością nawet 360 Hz.

Ponadto wyświetlacz cechuje się współczynnikiem kontrastu 6000000:1 i szczytową jasnością lokalną na poziomie aż 1300 nitów – te wartości w urządzeniu ze średniej półki są godne podziwu, dlatego finalnie faktycznie można przyznać, że ekran ma w sobie coś „turbo” i rzeczywiście może „wciągnąć” użytkownika. Szczególnie że nie powinien on narzekać na wydajność tego modelu, gdyż odpowiada za nią niezły procesor Qualcomm Snapdragon 695, który „wykręca” w AnTuTu ponad 410 tys. punktów.

Ponadto smartfon dysponuje do 8 GB RAM, a do tego można zyskać dodatkowe 8 GB pamięci operacyjnej za sprawą funkcji Extended RAM 3.0. Zostanie ona wydzielona ze 128 GB pamięci wewnętrznej – a gdy tej zabraknie, można posiłkować się kartą microSD o pojemności nawet 1 TB.

Posiadacze vivo T2 5G nie będą też mogli mieć zastrzeżeń do prędkości ładowania akumulatora o pojemności 4500 mAh – można to bowiem robić z mocą 44 W, dzięki czemu w 25 minut urządzenie naładuje się do 50%. Do ich dyspozycji oddany zostanie również aparat główny o rozdzielczości 64 Mpix (f/1.79) z optyczną stabilizacją obrazu (obok niego znajduje się 2 Mpix sensor do pomiaru głębi) na tyle i 16 Mpix na przodzie.

Specyfikacja urządzenia obejmuje też m.in. modem 5G, Bluetooth 5.1, USB-C ze wsparciem dla USB OTG, dual SIM standby (hybrydowy: 2x nano SIM lub SIM + microSD) i ekranowy czytnik linii papilarnych. Smartfon pracuje na systemie Android 13 z Funtouch OS 13, ma wymiary 158,91×73,53×7,8 mm i waży 172 gramów. Jego obudowa jest wykonana z plastiku 2D.

Nie tylko ten smartfon jest „turbo”, przynajmniej na plakacie

Można powiedzieć, że chińska marka poszła na całość, bowiem dołączyła do swojej oferty aż dwa „turbodoładowane” modele – drugim jest vivo T2x 5G, który według deklaracji producenta jest jego najbardziej przystępnym cenowo smartfonem z 5G w Indiach. Oczywiście aby było to możliwe, firma musiała zdecydować się na kilka „cięć” w specyfikacji. A właściwie to z „pierwowzorem” z „x” w nazwie łączy go tylko podobna nazwa, slogan reklamowy ze słowem „turbo” i wygląd – specyfikacja jest bowiem mocno inna.

vivo T2x ma 6,58-calowy ekran LCD o rozdzielczości Full HD+ 2408×1080 pikseli – nie ma już mowy o funkcji odświeżania obrazu z częstotliwością ponad 60 Hz i podobnych cechach ekranu jak w vivo T2 5G. Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 6020, a całość zasila akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie przewodowe o maksymalnej mocy 18 W.

Smartfon ma też dwa aparaty na tyle (50 Mpix f/1.8 + 2 Mpix f/2.4) i jeden 8 Mpix (f/2.0) na przodzie, czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi, dual SIM standby (2x nano SIM lub SIM + microSD), USB-C z obsługą USB OTG, 128 GB wbudowanej pamięci i od 4 GB do 8 GB RAM (+ do 8 GB w ramach funkcji Extended RAM 3.0).

vivo T2x 5G pracuje na systemie Android 13 z Funtouch OS 13, ma wymiary 164,05×75,6×8,15 mm i waży 184 gramów. Jego panel tylny pokryty jest plastikiem 2D.

Ceny, dostępność

Oba nowe smartfony marki zadebiutowały dziś w Indiach. Ich ceny wyglądają następująco:

T2 5G 6/128 GB – 18999 rupii (równowartość ~990 złotych),

T2 5G 8/128 GB – 20999 rupii (~1100 złotych),

T2x 5G 4/128 GB – 12999 rupii (~680 złotych),

T2x 5G 6/128 GB – 13999 rupii (~730 złotych),

T2x 5G 8/128 GB – 15999 rupii (~835 złotych).

Na tę chwilę nie wiadomo, czy nowe smartfony chińskiego giganta trafią do sprzedaży w Europie, ale jeśli już, to na pewno pod innymi nazwami, jako że na Starym Kontynencie firma nie sprzedaje urządzeń z linii z literką T.