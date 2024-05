LTE, duży ekran, nowy Android i niska cena. Taki jest tablet Oukitel OT5S

Firma Oukitel zdołała już wcześniej udowodnić, że potrafi robić niedrogi sprzęt o całkiem niezłych możliwościach. Tablet OT5S ma stanowić kolejne tego potwierdzenie. Brzmi jak ciekawa opcja do oglądania filmów i seriali, w domu i poza nim.

Tani tablet Oukitel OT5S do multimediów

Oukitel OT5S to stosunkowo niedrogi tablet do multimedialnych zastosowań, ze szczególnym uwzględnieniem oglądania filmów i seriali. Dzięki obecności modułów Wi-Fi oraz 4G (LTE) pozwala cieszyć się dostępem do serwisów VOD i innych aplikacji internetowych praktycznie z każdego miejsca na świecie.

fot. producenta

Model ten został wyposażony w 12-calowy panel IPS otoczony bardzo smukłą ramką. Ekran wyświetla obraz w wysokiej rozdzielczości 2000×1200 pikseli. To powinno przełożyć się na całkiem przyjemne seanse, ale też zapewni odpowiednią przestrzeń roboczą podczas nauki czy przeglądania internetu. Producent chwali się jeszcze certyfikatem ochrony wzroku (TÜV SÜD) oraz spełnianiem wymogów standardu Widevine L1 (związanego z bezpieczeństwem streamingu).

Ekran urządzenia został ponadto pokryty szkłem Gorilla Glass 5. generacji, co oznacza ochronę przed zarysowaniami czy przykrymi skutkami upadków z niewielkiej wysokości. Pomimo swojej wytrzymałości tablet Oukitel OT5S cechuje się również smukłością i lekkością. Jego bok mierzy 7,5 mm, a waga wynosi jedynie 560 gramów.

fot. producenta

Nie mówimy tu o demonie prędkości, ale ośmiordzeniowy procesor w połączeniu z 6 GB RAM zapewniać ma w miarę płynne działanie podstawowych aplikacji. W razie potrzeby z 256 GB pamięci wewnętrznej można też wyodrębnić 18 GB na wirtualny RAM. Dopełnieniem całości w tym kontekście jest natomiast akumulator o pojemności 8250 mAh, który – według producenta – pozwoli oglądać filmy przez 10 godzin.

Warto też wspomnieć o obecności 4 głośników zapewniających dźwięk stereo i efekty przestrzenne, obecności modułów GPS/GLONASS, podwójnej kamerze głównej 16+2 Mpix i 8 Mpix aparacie do selfie oraz systemie Android 14 na pokładzie i funkcji rozpoznawania twarzy.

fot. producenta

Dostępność i cena

Urządzenie pojawiło się już na oficjalnej stronie producenta, ale jego status to „wyprzedany”. W tym momencie zatem nie da się go zamówić, ale ze strony produktowej dowiadujemy się przynajmniej, że cena wynosi 219,99 dolarów (równowartość około 880 złotych). Do wyboru są trzy wersje kolorystyczne: szara, niebieska i zielona.