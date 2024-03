Nowy realme 12 5G ma coś, czego nie mają inne smartfony tej marki

Nie można powiedzieć, że ten producent ma mało smartfonów w ofercie, bo ma ich tyle, ile pozostali producenci z Chin, czyli dużo. Seria realme 12, składająca się do tej pory z trzech modeli (z których dwa są już dostępne w Polsce), wzbogaciła się dziś o czwarty. Jest on jednak pod jednym względem wyjątkowy.

Specyfikacja smartfona realme 12 5G

Nowość, o której mowa w tytule niniejszego artykułu, to Dynamic Button. Jak informuje sam producent – Twój przycisk zasilania to teraz coś więcej niż tylko przycisk zasilania. Jego funkcjonalność nie ogranicza się bowiem tylko do włączania/wyłączania i odblokowywania urządzenia (gdyż zintegrowano z nim czytnik linii papilarnych). Za jego pomocą można uruchamiać też wybrane funkcje smartfona, na przykład latarkę, aparat i odtwarzacz muzyki lub tryb wyciszony, samolotowy bądź nocny. Przypomina on zatem Przycisk czynności w iPhone’ach 15 Pro i 15 Pro Max.

fot. producenta

Poza tą nowością, jest to już „standardowy smartfon” z przyzwoitą specyfikacją. Na przodzie znajduje się 8 Mpix (f/2.0) aparat o kącie widzenia 80°, który umieszczono w okrągłym otworze w górnej części 6,72-calowego ekranu o rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli. Wyświetlacz potrafi też odświeżać obraz z częstotliwością 120 Hz i próbkować dotyk z szybkością do 240 Hz, a do tego osiąga jasność do 950 nitów (HBM).

Sercem smartfona jest procesor MediaTek Dimensity 6100+ z modemem 5G (6 nm). Do tego na pokładzie urządzenia znajduje się od 6 do 8 GB RAM LPDDR4X (w zależności od wersji) i 128 GB pamięci wbudowanej. Całość pracuje pod kontrolą systemu Android 14 z nakładką realme UI 5.0, a jej zasilaniem zajmie się akumulator o pojemności 5000 mAh, który obsługuje ładowanie o mocy 45 W (przez port USB-C; do 50% w 30 minut).

Oprócz tego realme 12 5G ma dwa aparaty na tyle: 108 Mpix z f/1.75, 3x zoomem matrycowym i ekwiwalentem ogniskowej 24 mm oraz 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi. Jego specyfikacja obejmuje również m.in. Bluetooth 5.2, głośniki stereo, certyfikat Hi-Res Audio, slot na kartę microSD o pojemności do 2 TB i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Wymiary smartfona to 165,6×76,1×7,69 mm, a waga 188 gramów. Warto na koniec jeszcze dodać, że może on pochwalić się też certyfikatem odporności IP54.

fot. producenta

Cena smartfona realme 12 5G

realme 12 5G zadebiutował dziś w Indiach, gdzie będzie dostępny w dwóch kolorach: zielonym Woodland Green i fioletowym Twilight Purple, a także dwóch konfiguracjach:

6/128 GB za 16999 rupii (równowartość ~810 złotych)

i 8/128 GB za 17999 rupii (~860 złotych).

Na tę chwilę nie wiemy, czy model ten trafi do sprzedaży w Polsce, natomiast od kilku dni mieszkańcy Polski mogą kupić realme 12 Pro 5G i realme 12 Pro+ 5G.