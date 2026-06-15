Szybszy światłowód w przystępnej cenie. Jest nowa oferta

Na początku września 2025 roku Nju pochwaliło się, że jego światłowód przyspieszył. Teraz ponownie operator rozszerza swoją ofertę na internet. Ma być jeszcze szybciej i do tego w atrakcyjnej cenie.

Nowa oferta na jeszcze szybszy światłowód w Nju

Światłowód Nju właśnie przyspieszył. Oferta ziemniaczanego operatora obejmuje teraz internet z prędkością pobierania do 1 Gbit/s i wysyłania do 300 Mbit/s – przypomnę, że wcześniej Nju uzupełniło swoją ofertę we wrześniu 2025 roku, wprowadzając do oferty światłowód do 600 Mbit/s.

W najnowszym pakiecie użytkownik otrzymuje bezpłatnie modem FunBox 3.0 z Wi-Fi. Warto podkreślić, że klienci zobowiązani są do wniesienia jednorazowej opłaty aktywacyjnej w wysokości 50 złotych, a – decydując się na ofertę w budynku jednorodzinnym – obowiązuje dopłata 20 złotych miesięcznie. Przypomnę też, że operator działa na infrastrukturze Orange, z umowy można zrezygnować w dowolnym momencie, a dostępność światłowodu pod Twoim adresem możesz sprawdzić na dedykowanej stronie internetowej.

Najnowsza propozycja na światłowód do 1 Gbit/s w Nju została wyceniona na 69 złotych miesięcznie. Miesięczny koszt można zredukować o 3 złote, jeśli korzystasz z usługi Nju subskrypcja.

Oferta na światłowód (źródło: Nju)

Czy Nju światłowód 1 Gbit/s jest najbardziej opłacalny?

Nju światłowód z prędkością do 1 Gbit/s za 69 złotych miesięcznie ma dość sporą konkurencję. Przykładowo:

w Orange cena za światłowód do 1 Gbit/s startuje od 90 złotych miesięcznie ze zobowiązaniem na 2 lata, przy czym pierwsze 6 miesięcy oferowane jest za 0 złotych,

w Netii cena za światłowód do 1 Gbit/s startuje od 65 złotych miesięcznie ze zobowiązaniem na 2 lata, przy czym pierwsze 6 miesięcy oferowane jest za 0 złotych,

w Play cena za światłowód do 1 Gbit/s startuje od 75 złotych miesięcznie ze zobowiązaniem na 2 lata w pakiecie z Amazon Prime,

w Plusie w ramach oferty L oferowany jest światłowód do 1 Gbit/s, a jego cena wynosi od 90 złotych miesięcznie,

Vectra oferuje pakiet Internet + Premium do 1 Gbit/s bez okresu zobowiązania za 89,99 złotych,

natomiast w T-Mobile najwyższa obecnie oferowana prędkość światłowodu wynosi do 900 Mbit/s, co wyceniono na 55 złotych miesięcznie ze zobowiązaniem na 2 lata.

Podane kwoty to ceny po rabatach (np. za e-fakturę, zgody marketingowe czy obsługę elektroniczną). Warto też podkreślić, że brak umowy terminowej to kolejna zaleta, bo możesz zrezygnować z internetu w dowolnej chwili jeśli np. znajdziesz lepszą ofertę, często się przeprowadzasz albo jakość usługi nie będzie Ci odpowiadała.

Dodatkowe gigabajty w Nju

Nju zaanonsowało również ofertę dla nowych użytkowników telefonu w Nju i osób przenoszących numer. Od 15 do 18 czerwca 2026 roku przy zakupie Nju abonament lub Nju subskrypcja można odebrać dodatkowy paczkę 500 GB. Termin ważności pakietu wynosi 3 miesiące.

Co ważne, dodatkowy pakiet w wersji abonamentowej przyznawany jest na każdy zakupiony numer (np. dla oferty trio będzie to aż 1500 GB. Natomiast w przypadku Nju subskrypcja klient w ciągu 14 dni od aktywacji oferty, za pośrednictwem wiadomości SMS, otrzyma specjalny kod, który należy wpisać w sekcji Twój kod promocyjny po zalogowaniu się na stronie nju.