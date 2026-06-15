Taka promocja na smartfony to rzadkość. Hojnie to mało powiedziane

Honor zapowiedział letnią akcję promocyjną na wiele modeli smartfonów. Taka promocja na telefony jest rzadkością.

Honor wykazał się hojnością – kupujesz smartfon i odbierasz gratisy

Honor wystartował z promocją na najnowsze smartfony z serii 600 oraz flagowe modele Honor Magic 8 Pro i Honor Magic V5. Marka do kupowanych sprzętów dorzuca słuchawki oraz karty podarunkowe o wartości sięgającej nawet 500 złotych.

Najnowszą promocją objęto przede wszystkim serię Honor 600, która oficjalnie zadebiutowała w Polsce na początku maja 2026 roku. Jednym z modeli jest recenzowany na łamach Tabletowo Honor 600 Pro oferujący m.in. aparat 200 Mpix z funkcją AI Image to Vide 2.0.

Model ten wyposażono procesor Snapdragon 8 Elite i pamięć 12/512 GB z akumulatorem o pojemności 6400 mAh. Cena tego sprzętu została ustalona na 4399 złotych.

W promocji znalazł się również model Honor 600, wyceniony na 2799 złotych w wersji 8/256 GB lub na 3099 złotych w wariancie 8/512 GB.

Honor 600 Pro (źródło: Honor)

Do zakupu powyższych modeli kupujący gratis otrzyma słuchawki Honor Choice Earbuds S8 wraz z roczną ochroną obudowy i ekranu Honor Care+. Dodatkowo klienci dostaną kartę podarunkową o wartości 500 złotych – do modelu Honor 600 Pro – lub 300 złotych – w przypadku modeli Honor 600.

Promocją objęto również model Honor 600 Lite, którego cena to 1699 złotych (8/128 GB) lub 1899 złotych (8/256 GB), przy zakupie którego można otrzymać kartę podarunkową o wartości 200 złotych i słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i.

Promocja na smartfony Honor – niższe ceny na flagowce w pakiecie z praktycznymi gratisami

Honor obniża również ceny swoich flagowych smartfonów, takich jak:

Honor Magic 8 Pro (12/512 GB) za 4499 złotych (zamiast 5799 złotych) w zestawie ze słuchawkami Honor Choice Earbuds S8,

Honor Magic V5 za 6499 złotych (zamiast 8599 złotych) w zestawie ze słuchawkami Honor Choice Earbuds Clip.

Warto przypomnieć, że Magic 8 Pro wyposażono w ekran typu OLED, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz potrójny aparat 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix. Z kolei Magic V5 to smukły, składany smartfon.

Honor Magic 8 Pro – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl Honor Magic V5 – fot. Honor

Promocją objęto także takie modele, jak:

Honor Magic 8 Lite (8/256 GB) za 1399 złotych, zamiast 1699 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),

Honor Magic 8 Lite (8/512 GB) za 1599 złotych, zamiast 1899 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),

Honor 400 Pro (12/512 GB) za 2599 złotych, zamiast 3299 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds S8),

Honor 400 (8/256 GB) za 1649 złotych, zamiast 1999 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),

Honor 400 (8/512 GB) za 1699 złotych, zamiast 2299 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),

Honor 400 Lite za 899 złotych, zamiast 1299 złotych (gratis lokalizator Honor Choice MiLi LiTag).

Producent wspomina, że decydując się na zakupy w oficjalnym sklepie HonorStore i zapisując się do newslettera można dodatkowo otrzymać jednorazowy kod rabatowy obniżający cenę o 100 złotych lub 200 złotych.