Taka promocja na smartfony to rzadkość. Hojnie to mało powiedziane

Honor zapowiedział letnią akcję promocyjną na wiele modeli smartfonów. Taka promocja na telefony jest rzadkością.
Honor wykazał się hojnością – kupujesz smartfon i odbierasz gratisy
Honor wystartował z promocją na najnowsze smartfony z serii 600 oraz flagowe modele Honor Magic 8 Pro i Honor Magic V5. Marka do kupowanych sprzętów dorzuca słuchawki oraz karty podarunkowe o wartości sięgającej nawet 500 złotych.
Najnowszą promocją objęto przede wszystkim serię Honor 600, która oficjalnie zadebiutowała w Polsce na początku maja 2026 roku. Jednym z modeli jest recenzowany na łamach Tabletowo Honor 600 Pro oferujący m.in. aparat 200 Mpix z funkcją AI Image to Vide 2.0.
Model ten wyposażono procesor Snapdragon 8 Elite i pamięć 12/512 GB z akumulatorem o pojemności 6400 mAh. Cena tego sprzętu została ustalona na 4399 złotych.
W promocji znalazł się również model Honor 600, wyceniony na 2799 złotych w wersji 8/256 GB lub na 3099 złotych w wariancie 8/512 GB.
Do zakupu powyższych modeli kupujący gratis otrzyma słuchawki Honor Choice Earbuds S8 wraz z roczną ochroną obudowy i ekranu Honor Care+. Dodatkowo klienci dostaną kartę podarunkową o wartości 500 złotych – do modelu Honor 600 Pro – lub 300 złotych – w przypadku modeli Honor 600.
Promocją objęto również model Honor 600 Lite, którego cena to 1699 złotych (8/128 GB) lub 1899 złotych (8/256 GB), przy zakupie którego można otrzymać kartę podarunkową o wartości 200 złotych i słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i.
Promocja na smartfony Honor – niższe ceny na flagowce w pakiecie z praktycznymi gratisami
Honor obniża również ceny swoich flagowych smartfonów, takich jak:
- Honor Magic 8 Pro (12/512 GB) za 4499 złotych (zamiast 5799 złotych) w zestawie ze słuchawkami Honor Choice Earbuds S8,
- Honor Magic V5 za 6499 złotych (zamiast 8599 złotych) w zestawie ze słuchawkami Honor Choice Earbuds Clip.
Warto przypomnieć, że Magic 8 Pro wyposażono w ekran typu OLED, procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 oraz potrójny aparat 200 Mpix + 50 Mpix + 50 Mpix. Z kolei Magic V5 to smukły, składany smartfon.
Promocją objęto także takie modele, jak:
- Honor Magic 8 Lite (8/256 GB) za 1399 złotych, zamiast 1699 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),
- Honor Magic 8 Lite (8/512 GB) za 1599 złotych, zamiast 1899 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),
- Honor 400 Pro (12/512 GB) za 2599 złotych, zamiast 3299 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds S8),
- Honor 400 (8/256 GB) za 1649 złotych, zamiast 1999 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),
- Honor 400 (8/512 GB) za 1699 złotych, zamiast 2299 złotych (gratis słuchawki Honor Choice Earbuds Doingtop X8i),
- Honor 400 Lite za 899 złotych, zamiast 1299 złotych (gratis lokalizator Honor Choice MiLi LiTag).
Producent wspomina, że decydując się na zakupy w oficjalnym sklepie HonorStore i zapisując się do newslettera można dodatkowo otrzymać jednorazowy kod rabatowy obniżający cenę o 100 złotych lub 200 złotych.