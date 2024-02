Z tym smartfonem brak zasięgu to żaden problem

Brak zasięgu to co prawda coraz rzadszy, ale przez to również coraz bardziej irytujący problem. Kiedy „brakuje kresek” na wyświetlaczu to już niewiele możemy zrobić. Skyphone chce zmienić to podejście. To urządzenie to prawdziwa hybryda klasycznego smartfona i telefonu satelitarnego. Jak to działa?

Smartfon z prawdziwą łącznością satelitarną

Wraz z premierą iPhone’a 14 zrobiło się głośno o awaryjnej łączności satelitarnej. Smartfon Apple dzięki funkcji „Emergency SOS via satellite” umożliwia kontakt ze służbami za pomocą satelitów Globalstar, nawet gdy brakuje tradycyjnego zasięgu sieci komórkowej lub Wi-Fi. Jednak to Huawei jako pierwszy pokazał taki typ łączności w smartfonach. Potem do tego „satelitarnego wyścigu” dołączyły także inne firmy takie jak choćby Samsung, Qualcomm czy Google.

Skyphone (źródło: Phonearena)

Warto jednak zaważyć, że cały czas mówimy o łączności zapasowej lub awaryjnej. Smartfon wyprodukowany przez markę Thuraya o nazwie Skyphone może pochwalić się, że obsługuje na niemal takich samych zasadach standardową łączność GSM i tą satelitarną, dzięki temu, że producent posiada własny system 5 satelitów. Z zasięgu tego hybrydowego rozwiązania można korzystać w ponad 150 krajach znajdujących się w Europie, Azji, Afryce i Australii.

Technologia obsługuje zarówno wiadomości tekstowe SMS, jak i rozmowy. Chociaż z pozoru konstrukcja Skyphone wygląda jakby niczym się nie wyróżniała, to jednak kryje on w sobie specjalną, rozkładaną antenę do odbioru sygnału satelitarnego.

Co oferuje Skyphone i kiedy trafi na rynek?

Na stronie internetowej marki Thuraya znajdziemy kilka informacji na temat smartfona. Producent wyposaży go w 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED pokryty szkłem Corning Gorilla Glass. Motorem napędowym urządzenia będzie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Kyro. Na tylnym panelu znajdzie się 50 Mpix aparat główny wspierany przez dwa dodatkowe obiektywy. Całość ma działać w oparciu o system Android 14, a konstrukcja smartfona zapewni stopień ochrony IP67.

Nietypowej hybrydzie, czyli Skyphone można lepiej przyjrzeć się na trwających w Barcelonie targach MWC 2024. Nie jest to jednak jedynie technologia, którą chce pochwalić się producent, ale gotowy produkt, który ma trafić na rynek. Producent informuje, że smartfon będzie dostępny w III kwartale 2024 roku.