Nie ma na świecie drugiego takiego smartfona

Sharp ma rzadko spotykaną zdolność do tworzenia wyjątkowych smartfonów. I choć nie podbił polskiego rynku, nie składa broni w walce o klienta. Producent dodał do swojej oferty nowy model AQUOS sense 8, który oferuje niespotykaną w urządzeniach innych marek specyfikację techniczną.

Sharp AQUOS sense 8 to intrygujący smartfon

Nowy model w portfolio to dość kompaktowa propozycja, bowiem AQUOS sense 8 ma wymiary 153x71x8,4 mm, a do tego waży tylko 159 gramów. Smartfon odda swoim właścicielom do dyspozycji wyświetlacz o przekątnej 6,1 cala i rozdzielczości Full HD+ 2432×1080 pikseli. Co ciekawe, producent zastosował w tym urządzeniu ekran IGZO OLED, który może wyświetlać obraz z częstotliwością 180 razy na sekundę – to niespotykane, choć jednocześnie Sharp informuje o odświeżaniu ekranu z częstotliwością 90 Hz.

Sharp AQUOS sense 8 (źródło: Sharp)

Sercem smartfona został procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1, a do tego Sharp AQUOS sense 8 dysponuje 6 GB RAM LPDDR4X i 128 GB wbudowanej pamięci wewnętrznej UFS 2.2. Tę ostatnią można rozszerzyć za pomocą karty microSD, natomiast producent nie wspomina nic o możliwości zwiększenia ilości pamięci operacyjnej. Ciekawie wygląda natomiast kwestia oprogramowania i zasilania.

Smartfon fabrycznie pracuje pod kontrolą systemu Android 13 i otrzyma do trzech aktualizacji Androida, a do tego będzie dostawał poprawki zabezpieczeń przez pięć lat. Zastosowany akumulator ma zaś pojemność 5000 mAh i producent deklaruje, że po 3 latach zachowa 90% pojemności – to także coś wyjątkowego, gdyż konkurencja najczęściej informuje o zachowaniu minimum 80% pojemności. Sharp twierdzi, że to zasługa energooszczędnego wyświetlacza IGZO.

Według Sharpa mocną stroną nowego modelu AQUOS sense 8 jest również jego zaplecze fotograficzne, ponieważ smartfon ma na tyle główny aparat o rozdzielczości 50,3 Mpix (f/1.9) z matrycą o wielkości 1/1.55, ekwiwalentem ogniskowej 23 mm i optyczną stabilizacją obrazu oraz 8 Mpix (f/2.4) aparat z obiektywem o kącie widzenia 120° i ekwiwalentem ogniskowej 15 mm. Na przodzie umieszczono zaś 8 Mpix (f/2.0) o kącie widzenia 78° z ekwiwalentem ogniskowej 26 mm.

Oprócz tego na pokładzie smartfona znajdują się m.in. czytnik linii papilarnych (na bocznej krawędzi), moduł NFC i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Ponadto oferuje on funkcję rozpoznawania twarzy, która zweryfikuje użytkownika nawet wtedy, gdy będzie miał maseczkę na twarzy. Warto jeszcze wspomnieć, że Sharp AQUOS sense 8 może pochwalić się spełnieniem kryteriów norm IP68 i MIL-STD-810G.

Ile kosztuje Sharp AQUOS sense 8?

Sharp, podobnie jak Sony (czy to jakaś „japońska przypadłość?) nie ma w zwyczaju podawać rekomendowanej ceny swoich nowych smartfonów. Nowy AQUOS sense 8 jest jednak już dostępny w przedsprzedaży u japońskich operatorów, z czego u dwóch można znaleźć informacje na temat cen – jeden sprzedaje go za 62150, a drugi za 63800 jenów. Po przeliczeniu na złotówki jest to równowartość odpowiednio ~1830 i 1880 złotych.