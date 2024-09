Dzięki tej promocji za smartfon Samsunga zapłacisz tylko złotówkę

To nie żaden clikbait, ale rzeczywista promocja, która pojawiła się w jednym w popularnych w naszym kraju elektromarketów. Dokładnie za złotówkę można zgarnąć Samsunga Galaxy M35 5G. Co trzeba zrobić, żeby skorzystać z tej oferty?

Szukasz Chromebooka? To idealnie się składa

Smartfon, o którym mowa, można zgarnąć w niezwykle okazyjnej cenie przy zakupie Chromebooka. Chodzi dokładnie o model Acer Chromebook Plus 515, którego cena wynosi 2199 złotych. Co użytkownicy otrzymują w zamian za tę kwotę?

Producent wyposażył laptop w 15,6-calowy wyświetlacz IPS o rozdzielczości 1920×1080 piskeli i odświeżaniu na poziomie 60 Hz. Motorem napędowym tego modelu jest procesor Intel Core i5 12. generacji 1235U, którego częstotliwość taktowania może wynosić nawet 4,4 GHz. Chipset jest tutaj wspierany przez 8 GB RAM, a dysk SSD ma pojemność 512 GB. Urządzenie działa oczywiście w oparciu o system ChromeOS.

Warto dodać, że decydując się na ten właśnie model, klient dostaje darmowy roczny dostęp do Google One AI Premium, który obejmuje Gemini Advanced, 2 TB miejsca w chmurze oraz Gemini w Gmailu, Dokumentach i innych usługach Google. Jego standardowa wartość to prawie 1200 złotych.

Acer Chromebook Plus 515 (źródło: Acer)

Smartfon Samsung za złotówkę

Dzięki promocji przygotowanej przez RTV Euro AGD, Samsunga Galaxy M35 5G możecie zgarnąć za złotówkę, jednak trzeba się pospieszyć, ponieważ promocja obowiązuje tylko do 27 września 2024 roku lub do wyczerpania puli produktów, która wynosi 300. Gra jest warta świeczki, ponieważ regularna cena tego smartfona to dokładnie 999 złotych.

Gdzie kupić? Acer Chromebook Plus 515 + Samsung Galaxy M35 5G za 1 złoty ok. 2200 zł RTV Euro AGD Zawiera linki afiliacyjne.

Przypomnijmy krótko, co oferuje Galaxy M35 5G. Na pokładzie znalazł się 6,6-calowy wyświetlacz Super AMOLED o rozdzielczości Full HD+, częstotliwości odświeżania na poziomie 120 Hz oraz jasności sięgającej nawet 1000 nitów. Producent postawił tutaj na chipset Samsung Exynos 1380, który współpracuje z 6 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej.

Jeśli chodzi o aparaty, to do dyspozycji mamy tutaj 50 Mpix aparat główny z OIS, obiektyw ultraszerokokątny połączony z 8 Mpix sensorem oraz 2 Mpix matrycę przeznaczoną do zdjęć makro. Z kolei na przednim panelu znalazła się 13 Mpix kamerka do selfie. Z pewnością na uwagę w tym smartfonie zasługują jeszcze dwie rzeczy: moduł 5G, a także akumulator o pojemności 6000 mAh.