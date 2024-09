Jak zaoszczędzić 300 złotych na nowych Samsungach? Zrób tę jedną rzecz

Przed nami premiera nowych urządzeń Samsunga. Już dziś możecie zagwarantować sobie rabat w wysokości 300 złotych, który z pewnością się Wam przyda, ponieważ nadchodzące nowości nie będą należały do tanich propozycji.

300 złotych rabatu na nowe tablety Samsunga

W sklepie RTV Euro AGD uruchomiono stronę, poświęconą zbliżającej się premierze nowych urządzeń Samsunga, a dokładniej tabletów Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra. Sklep potwierdza, że zadebiutują one 26 września 2024 roku. Co ciekawe, sam producent jeszcze tego nie zrobił, ale wydaje się to kwestią czasu.

Aby otrzymać rabat na nowe urządzenia Samsunga, należy wpisać swój adres e-mail we wskazanym polu i wcisnąć przycisk z napisem Zapisz. Można to zrobić do 26 września 2023 roku, do godziny 13:00. Dzień później, tj. 27 września 2024 roku, na Wasze skrzynki zostanie wysłany kod promocyjny, który można wykorzystać od 27 września podczas finalizacji zakupu.

Jak zostało wspomniane, kod rabatowy może się Wam przydać, ponieważ ceny tabletów Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra w Europie nie będą należały do niskich. Ten pierwszy ma kosztować od 1119 euro, co jest równowartością około 4780 złotych, a drugi od 1339 euro (~5720 złotych). Jest jednak dobra wiadomość – nowa generacja może być tańsza od tabletów z serii Galaxy Tab S9.

Nie tylko ceny w Europie są już znane – dowiedzieliśmy się również, jaka będzie specyfikacja tabletów Samsung Galaxy Tab S10+ i Galaxy Tab S10 Ultra, i co może nie wejść w skład zestawu sprzedażowego.

26 września 2024 roku może zadebiutować też Samsung Galaxy S24 FE

Co prawda w sklepie RTV Euro AGD jest mowa o premierze „najnowszych urządzeń Samsung”, ale na dole strony doprecyzowano, że dotyczy to produktów z kategorii tablety. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo, że 26 września 2024 roku zadebiutuje też smartfon Samsung Galaxy S24 FE.

Wietnamski oddział producenta opublikował bowiem zapowiedź wideo, na której widać urządzenie z trzema aparatami. Co ciekawe, film został już usunięty. Być może udostępniono go zbyt wcześnie, ponieważ jest raczej mało prawdopodobne, aby w ostatniej chwili z prezentacji tego modelu.

Specyfikacja smartfona Samsung Galaxy S24 FE również jest znana, podobnie jak cena w Europie (która niestety będzie wysoka). Nie wiemy jednak, czy urządzenie zadebiutuje 26 września 2024 roku także w Polsce.