Znamy pełną specyfikację nowego Samsunga Galaxy Note 10 Lite. Cena ma być jeszcze niższa!

Rychła premiera Samsunga Galaxy Note 10 Lite nie jest dla nas żadną niespodzianką, ponieważ pierwsze informacje na temat tego smartfona pojawiły się blisko dwa miesiące temu. Jeszcze przed oficjalnym debiutem poznaliśmy pełną specyfikację urządzenia oraz sugerowaną cenę w Europie, która ma być jeszcze niższa niż się spodziewaliśmy.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – specyfikacja

Smartfon zostanie wyposażony w płaski wyświetlacz Super AMOLED typu Infinity-O o przekątnej 6,7 cala, proporcjach 20:9 i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli (dpi = 398 ppi) z okrągłym wycięciem na aparat do selfie i rozmów wideo pośrodku górnej części, a także ekranowym czytnikiem linii papilarnych. Nie wiemy, czy będzie to ultradźwiękowy, czy optyczny skaner odcisków palców. Z uwagi jednak na dopisek „lite”, Samsung mógł się jednak zdecydować na ten ostatni, gdyż jest tańszy. Panel obsługiwać ma również technologię HDR.

Sercem Samsunga Galaxy Note 10 Lite będzie ośmiordzeniowy (4x Mongoose M3 2,9 GHz + 4x ARM Cortex-A55 1,9 GHz; 10 nm FinFET 2. generacji) procesor Exynos 9810 z układem graficznym ARM Mali-G72 MP18. SoC nie obsługuje łączności 5G, nie ma też dedykowanego chipu NPU. Do tego użytkownicy dostaną do dyspozycji 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Na razie nie wiadomo, czy w tym modelu Samsung planuje zastosować kości eMMC, czy UFS – tego zapewne dowiemy się w momencie oficjalnej premiery urządzenia. Z pewnością nie zabraknie natomiast obsługi kart microSD (do 1 TB).

Na przodzie Samsunga Galaxy Note 10 Lite znajdzie się pojedynczy aparat o rozdzielczości 32 Mpix z przysłoną f/2.0, a na tyle potrójny: 12 Mpix (f/1.7; Dual Pixel) + 12 Mpix (f/2.2) z obiektywem szerokokątnym + 12 Mpix (f/2.4; tzw. teleobiektyw). Moduł ma również nagrywać wideo w 4K przy 60 klatkach na sekundę oraz filmy w super zwolnionym tempie (960 fps). Nie wiadomo natomiast, czy aparaty na panelu tylnym zostaną uzbrojone także w optyczną stabilizację obrazu, aczkolwiek wydaje się to bardzo prawdopodobne.

Łączność w Samsungu Galaxy Note 10 Lite zapewnią m.in. Bluetooth 5.0, dwuzakresowe WiFi, NFC, port USB-C i 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon zaoferuje też rysik S Pen z podobnymi funkcjami, jak w droższych modelach z tej rodziny. Smartfon od razu po wyjęciu z pudełka pracować będzie pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2, podczas gdy za jego zasilanie odpowiedzialność weźmie akumulator o pojemności 4500 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania o mocy 25 W. Zabraknie natomiast obsługi ładowania indukcyjnego.

Samsung Galaxy Note 10 Lite ma mieć wymiary 163,7×76,1×8,7 mm i ważyć 198 gramów.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – premiera, cena

Koreańczycy ani razu nie zapowiedzieli tego smartfona, ale nieoficjalnie mówi się, że Samsung Galaxy Note 10 Lite zadebiutuje około 10 stycznia 2020 roku. Urządzenie ma kosztować w Europie 609 euro, co jest równowartością ~2600 złotych. To o 20 euro mniej niż twierdziły ostatnie doniesienia.

