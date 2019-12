A to ci niespodzianka: Galaxy Note 10 Lite będzie tańszy niż Galaxy S10 Lite

Wiele nieoficjalnych doniesień podaje, że Galaxy Note 10 Lite zadebiutuje jeszcze w grudniu 2019 roku (niektóre jednak mówiły, że dopiero w styczniu 2020 roku). Rychła premiera jest nieunikniona, ponieważ w ostatnim czasie do sieci wyciekło mnóstwo informacji na temat nowego Notatnika. Według najnowszych, smartfon może być sporo tańszy od Galaxy S10 Lite.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – cena w Europie

Kilkanaście dni temu pojawiły się informacje, według których Galaxy S10 Lite miał kosztować w Europie 609 euro. Niestety, ostatnio dowiedzieliśmy się, że smartfon będzie sporo droższy – Samsung podobno zamierza go sprzedawać na Starym Kontynencie za 679 euro (+/- 10 euro, w zależności od kraju i stawki podatku). Te same doniesienia jednocześnie podawały, że klientom w naszym regionie przyjdzie za Galaxy Note 10 Lite zapłacić 669 euro.

O ile w przypadku Galaxy S10 Lite niemiło się zaskoczyliśmy, tak przy najnowszym Notatniku możemy mieć powody do zadowolenia, ponieważ – jak donoszą dystrybutorzy z Półwyspu Iberyjskiego (Hiszpania, Portugalia, Andora, Giraltar) – jego cena na Starym Kontynencie zostanie podobno ustalona na 629,99 euro, co jest równowartością ~2675 złotych. Jeśli Galaxy Note 10 Lite trafi do Polski, z dużym prawdopodobieństwem nie będzie kosztować więcej niż trzy tysiące złotych. A to oznacza, że z pewnością wiele osób się nim zainteresuje.

Samsung Galaxy Note 10 Lite – specyfikacja

Szczególnie że smartfon będzie miał wysokopółkową specyfikację, na czele z ośmiordzeniowym (10 nm) procesorem Exynos 9810 z układem graficznym ARM Mali-G72 MP18, 6 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Oprócz tego, Galaxy Note 10 Lite zaoferuje też pojedynczy aparat o rozdzielczości 32 Mpix do selfie i rozmów wideo oraz potrójny na tyle. Dokładne parametry tego ostatniego nie są znane, ale mówi się o zastosowaniu 48 Mpix aparatu głównego i 12 Mpix „oczka” z obiektywem szerokokątnym. Trzeci prawdopodobnie posłuży do zdjęć makro, chyba że Samsung nas zaskoczy i postawi w jego przypadku na tzw. teleobiektyw.

W Galaxy Note 10 Lite naturalnie nie zabraknie również rysika S Pen ze wsparciem dla łączności Bluetooth 5.1, który ma zaoferować jeszcze więcej funkcji i możliwości niż stylus w Galaxy Note 10(+). Smartfon będzie pracować pod kontrolą systemu Android 10 z interfejsem One UI 2.0. Całość ma mieć wymiary 163,9x76x8,6 mm.

Źródło: WinFuture