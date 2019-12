Tak będzie wyglądał Samsung Galaxy Note 10 Lite. Patrzę na niego i już chcę go kupić

Przyznam się Wam do jednego: zawsze chciałem sprawić sobie Galaxy Note’a. Jednak gdy widziałem ceny, jakie należy wydać na nowe sztuki tych smartfonów, aż mnie coś skręcało w środku. Galaxy Note 10 Lite będzie jednak tańszy od od swojego mocniejszego brata, a i jego wygląd zapowiada się całkiem nieźle.

Premiery smartfonów z serii Galaxy Note to dla Samsunga oraz wielu fanów mobilnej technologii jedne z najważniejszych wydarzeń roku. Galaxy Note 10 został zaprezentowany 23 sierpnia, i urządzenie to okazało się – jak zwykle zresztą – sukcesem sprzedażowym. Jednak jeszcze więcej Samsung może zyskać przy sprzedaży Galaxy Note 10 Lite – smartfona z rysikiem, ale o cenie nieprzekraczającej 4 tys. złotych. Ba, jeśli wierzyć pierwszym przeciekom, to nie dobije ona nawet do 3 tys. zł.

Wygląd Galaxy Note 10 Lite

Nie powiem, nawet podoba mi się wygląd nowego średniopółkowego Samsunga z rysikiem. Zwłaszcza czerwona edycja ma „to coś”. I choć mamy do czynienia zaledwie z nieoficjalnymi grafikami, to ich źródło jest na tyle sprawdzone, że można już pokusić się o komentarze dotyczące tego, w jakim kierunku idą projektanci południowokoreańskiego producenta. A styl ten wydaje się być dość jasny – oko cyklopa na froncie, z tyłu kuchenka indukcyjna, i do przodu!

Oczywiście najcenniejszym elementem Galaxy Note 10 Lite będzie S-Pen, który do tej pory gościł tylko w urządzeniach premium – przynajmniej u Samsunga, bo podejście do tego typu konstrukcji miało przecież także LG. Było to jednak dawno i/lub chcemy o tym zapomnieć. Ważne jest to, że pióro powinno obsługiwać Bluetooth 5.1, co może przełożyć się na obsługę gestów wykonywanych w powietrzu.

Zdjęcia opublikowane przez WinFuture nie zdradzają jednak niczego o specyfikacji technicznej spodziewanego Samsunga, więc na tego typu informacje będziemy pewnie musieli poczekać jeszcze kilka dni lub tygodni. Oby nie za długo. Chętnie dowiem się na jego temat czegoś więcej.

źródło: WinFuture.de dzięki 9to5google