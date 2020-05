Wkrótce premiera Samsunga Galaxy A21s. Wiemy już o nim niemal wszystko

Seria Galaxy A wkrótce wzbogaci się o nowego członka. Mimo że Samsung jeszcze nie zaanonsował oficjalnie modelu Galaxy A21s, to już teraz wiemy o nim niemal wszystko. Znamy również prawdopodobną cenę tego smartfona. Jest też jeszcze jedna dobra wiadomość – urządzenie będzie dostępne także w Polsce.

Nowe budżetowce Samsunga sprawiają dobre pierwsze wrażenie (zob. Galaxy A11) i podobnie będzie w przypadku Galaxy A21s. Smartfon wygląda bowiem na droższy niż ma być w rzeczywistości – na klientach z pewnością zrobią wrażenie niemal bezramkowy wyświetlacz z niewielkim otworem w lewym górnym rogu oraz poczwórny aparat na panelu tylnym. Te aspekty na pewno sprawią, że zainteresuje się nim wiele osób.

Samsung Galaxy A21s – specyfikacja

Lista parametrów nowego modelu będzie jednak zgodna z jego pozycją w tegorocznej odsłonie serii Galaxy A. Nadchodzący smartfon zaoferuje wyświetlacz PLS TFT o rozdzielczości tylko HD+ 1600×720 pikseli, co oznacza proporcje 20:9. Przy przekątnej 6,5 cala należy spodziewać się co najwyżej akceptowalnej ostrości wyświetlanego obrazu (dpi = ok. 270 ppi). W okrągłym otworze w ekranie zostanie umieszczony 13 Mpix aparat do selfie i rozmów wideo.

Na panelu tylnym Samsunga Galaxy A21s znajdą się natomiast klasyczny czytnik linii papilarnych i cztery aparaty. Dokładna specyfikacja modułu nie jest znana – na obecną chwilę wiadomo, że pojawi się tam sensor o rozdzielczości 48 Mpix z przysłoną f/2.0 oraz 8 Mpix „oczko” z f/2.0 i obiektywem szerokokątnym. Pozostałe dwa prawdopodobnie posłużą zaś do zdjęć makro i zbierania danych o głębi ostrości, gdyż nie można spodziewać się w tak pozycjonowanym smartfonie tzw. teleobiektywu.

Za wydajność Samsunga Galaxy A21s odpowiedzialny będzie nowy procesor Exynos 850, składający się z ośmiu rdzeni (mocniejsze mają taktować z częstotliwością do 2,0 GHz). Smartfon zaoferuje też 3 GB RAM i – w zależności od wersji – 32 GB lub 64 GB pamięci wbudowanej (+ microSD). Całość ma pracować pod kontrolą Androida 10 z One UI 2 i czerpać prąd z akumulatora o pojemności 5000 mAh (ładowanie przez port USB-C).

Samsung Galaxy A21s zaoferuje również Bluetooth 5.0 i moduł NFC oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe. Smartfon ma mieć 8,9 mm grubości i ważyć 191 gramów.

Samsung Galaxy A21s – cena, dostępność

Jak podaje serwis WinFuture, cena smartfona w wersji z 32 GB ma wynosić 199 euro lub 209 euro. Z naszych nieoficjalnych informacji wynika natomiast, że w Polsce trzeba będzie za Galaxy A21s zapłacić 869 złotych. Dostaliśmy je jednak ponad miesiąc temu i niewykluczone, że Samsung zdecyduje się ją podwyższyć z uwagi na niekorzystny kurs złotego względem innych walut.

Samsung Galaxy A21s ma trafić do sprzedaży jeszcze w maju 2020 roku.

Źródło: WinFuture