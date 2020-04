Galaxy A21s może być pierwszym smartfonem Samsunga z nowym procesorem Exynos

Samsung nie zaprezentował jeszcze Galaxy A21, a już wiadomo, że na rynku pojawi się również Galaxy A21s. I chociaż trudno powiedzieć, kiedy dokładnie się to stanie, to na pewno będziemy wyczekiwać tego z niecierpliwością. Na razie wszystko bowiem wskazuje na to, że będzie to pierwszy smartfon południowokoreańskiego producenta z nowym procesorem Exynos.

Co ciekawe, pierwsze doniesienia na temat tego modelu pojawiły się już pod koniec stycznia 2020 roku, jeszcze zanim zaczęło się mówić o Galaxy A21. Logika i doświadczenia z przeszłości podpowiadają, że ten ostatni zadebiutuje jako pierwszy, a dopiero później światło dzienne ujrzy Galaxy A21s. Czekamy jednak na niego z nieukrywaną niecierpliwością i zaciekawieniem.

Samsung Galaxy A21s – co już wiemy?

Pierwsze informacje, jakie pojawiły się na temat tego smartfona, nie były jakoś szczególnie odkrywcze. Donosiły bowiem, że model ten ma mieć aparat do zdjęć makro o rozdzielczości 2 Mpix, co – patrząc na ostatnich przedstawicieli serii Galaxy A – wydawało się niemalże oczywiste. Przy okazji dowiedzieliśmy się też, że Galaxy A21s zaoferuje od 32 GB do 64 GB pamięci wbudowanej, naturalnie z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD, a do tego będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i czerwonej.

Kilka tygodni później pojawiły się kolejne doniesienia na temat Galaxy A21s, które zdradziły, że smartfon zostanie wyposażony w akumulator o pojemności aż 5000 mAh, co obiecuje ponadprzeciętny czas pracy na pojedynczym ładowaniu. Podobną baterię oferują zaprezentowane w ostatnim czasie Galaxy A31 i Galaxy M11.

Samsung Galaxy A21s z nowym procesorem Exynos

Teraz jednak mamy do czynienia z czymś naprawdę interesującym i jednocześnie intrygującym. W bazie Geekbench odnaleziono bowiem model o oznaczeniu SM-A217F, który zadebiutuje na rynku jako Galaxy A21s. Benchmark zdradził, że smartfon został wyposażony w całkowicie nowy procesor Exynos 950, składający się z ośmiu rdzeni. Układ nie miał jeszcze swojej premiery, więc model ten z dużym prawdopodobieństwem będzie pierwszym urządzeniem z nim na pokładzie.

Niestety, Geekbench nie podaje szczegółowej specyfikacji Exynosa 950, a jedynie bazową częstotliwość taktowania (2,0 GHz), która zresztą też niewiele nam mówi i niekoniecznie musi się pokryć ze specyfikacją, jaką zaprezentuje Samsung. Będzie to jednak już kolejny układ nowej generacji, po Exynosie 990 i Exynosie 980, ale zapewne bez wsparcia dla łączności 5G.

*Na zdjęciu tytułowym Samsung Galaxy A50 (pod linkiem znajdziecie jego recenzję przygotowaną przez Denisa)

Źródło: Geekbench via SamMobile; GalaxyClub via SamMobile

