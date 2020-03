Samsung Galaxy A11 oficjalnie. Będzie królem w swojej półce

Najniżej pozycjonowane smartfony z reguły są najmniej ciekawe i interesujące dla choć bardziej wymagających użytkowników, ponieważ przyzwyczailiśmy się do tego, że nie oferują one rozwiązań powszechnie spotykanych w droższych modelach. Samsung Galaxy A11 jest jednak wyjątkiem i dzięki temu ma duże szanse stać się najpopularniejszym budżetowcem w swoim segmencie.

Samsung Galaxy A11 – specyfikacja

Smartfon wyposażono w wyświetlacz TFT o przekątnej 6,4 cala, proporcjach 19,5:9 i rozdzielczości HD+ 1560×720 pikseli. Jest to ekran typu Infinity-O z okrągłym otworem w lewym górnym rogu na aparat do selfie i rozmów wideo. To pierwszy budżetowiec Samsunga z takim panelem – do tej pory spotykaliśmy go wyłącznie w średniakach i flagowcach południowokoreańskiej marki. Naturalnie nie można mieć jednak wszystkiego – nie ma tu ekranowego czytnika linii papilarnych, skaner odcisków palców znajduje się na tyle urządzenia.

Samsung Galaxy A11 ma na przodzie pojedynczy aparat o rozdzielczości 8 Mpix z przysłoną f/2.0 (odpowiedzialny również za system odblokowywania dostępu do smartfona za pomocą skanu twarzy), natomiast na tyle już trzy: 13 Mpix (f/1.8) + 5 Mpix (f/2.2) z obiektywem ultra-szerokokątnym + 2 Mpix (f/2.4) do zbierania danych o głębi. Urządzenie oferuje też akumulator o pojemności 4000 mAh ze wsparciem dla technologii szybkiego ładowania przewodowego o mocy 15 W.

Sercem Samsunga Galaxy A11 jest ośmiordzeniowy procesor o maksymalnej częstotliwości taktowania 1,8 GHz. Producent nie podaje nazwy ani modelu SoC, więc na razie nie wiemy, po jaki konkretnie układ sięgnęli Koreańczycy (może to być jednak Exynos 7904). Smartfon będzie dostępny w konfiguracjach z 2 GB i 3 GB RAM, obie dodatkowo zaoferują 32 GB pamięci wbudowanej z możliwością rozszerzenia przy pomocy karty microSD o maksymalnej pojemności 512 GB. Całość ma wymiary 161,4×76,3×8 mm i waży 177 gramów.

Samsung Galaxy A11 – cena, dostępność

Niestety, Samsung nie podał sugerowanej ceny Galaxy A11 ani informacji na temat jego dostępności na poszczególnych rynkach. Możemy się jednak spodziewać, że smartfon wkrótce trafi również do Polski, tak jak poprzednik, Galaxy A10, który kosztował na start 699 złotych.

Samsung Galaxy A11 będzie dostępny w czterech wersjach kolorystycznych: czarnej, białej, niebieskiej i czerwonej. Wszystkie mają czarny panel przedni.

Źródło: Samsung