Tego „rekina” będzie można kupić już za mniej niż 400 złotych

Firma Blackview chyba chce być „rekinem biznesu”, gdyż ogłosiła, że jej nowy smartfon będzie można kupić już za mniej niż 400 złotych. Jego regularna cena ma być jednak znacznie wyższa.

Blackview SHARK 8 ma niezłą specyfikację techniczną

Smartfon otrzymał wyświetlacz o przekątnej 6,78 cala i rozdzielczości 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz, którą rzadko spotyka się w tanich smartfonach. Ekran ma też osiągać jasność do 500 nitów. Ponadto jego producent deklaruje, że współczynnik screen-to-body ratio wynosi tutaj 90,18%, zatem jest bardzo wysoki.

Blackview SHARK 8 (źródło: Blackview)

W górnej części wyświetlacza, w okrągłym otworze, umieszczono 13 Mpix aparat, natomiast na tyle są dwa, ale Blackview podaje rozdzielczość tylko głównego – 64 Mpix (Samsung ISOCELL GW3). Drugi to najpewniej sensor do pomiaru głębi ostrości. We wnętrzu smartfona znajdują się natomiast procesor MediaTek Helio G99 2,2 GHz (6 nm; bez modemu 5G) wraz z 8 GB RAM LPDDR4X i 256 GB pamięci wewnętrznej UFS 2.2.

Obie pamięci można rozszerzyć – operacyjną o maksymalnie 8 GB (kosztem wbudowanej pamięci), a masową o 1 TB za pomocą karty microSD. Producent przewidział na tę ostatnią dedykowany slot, obok dwóch miejsc na karty SIM w formacie nano, zatem użytkownik nie będzie miał dylematu, na jaką konfigurację się zdecydować.

Ponadto smartfon ma moduł NFC i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi oraz 3,5 mm złącze słuchawkowe i akumulator o pojemności 5000 mAh, który wspiera ładowanie o mocy 33 W (przez port USB-C; do 100% w 78 minut). Blackview SHARK 8 ma wgrany system operacyjny Android 13 z nakładką DokeOS 4.0. Wymiary urządzenia to natomiast 168,5×76,6×8,35 mm, a waga – 198,3 grama.

Blackview SHARK 8 (źródło: Blackview)

Ten „rekin” będzie bardzo tani, przynajmniej na początku

Producent zapowiedział, że jego najnowszy smartfon będzie można kupić już za 93,99 dolarów, co jest równowartością ~400 złotych. Jego sprzedaż rozpocznie się w oficjalnym sklepie Blackview na platformie AliExpress 11 listopada 2023 roku, jednak w ww. cenie dostępnych ma być tylko 50 egzemplarzy – później cena wzrośnie do ~190 dolarów (~800 złotych).