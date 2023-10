Not-eReader 133 łączy tablet i monitor z ekranem E-ink

Zazwyczaj tablety kojarzymy z małym, domowym centrum rozrywki. Urządzeniem, na którym wyświetlimy zdjęcia, obejrzymy film czy zagramy w gry mobilne. Ten sprzęt niekonieczne nada się do tych czynności, ale zamiast tego może stać się monitorem.

Nie-czytnik a…

Dasung Not-eReader 133 (doceniam poczucie humoru producenta) raczej nie zawojowałby rynku w 2023 roku większą częścią swojej specyfikacji. Tablet pracuje na procesorze Qualcomm Snapdragon 660 z 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej. Chipset z układem graficznym Adreno 512 zadebiutował w 2017 roku (!) i dziś oferuje wyniki na poziomie budżetowych modeli.

Dasung Not-eReader 133 (Źródło: Liliputing)

Oprócz tego sprzęt zasila akumulator o pojemności 6400 mAh, który można ładować maksymalnie z mocą 18 W – bardzo przeciętny wynik jak na tablet. Brakuje też jakiegokolwiek aparatu chociażby do skanowania dokumentów. Ponadto niespecjalnie imponuje Android 9 Pie, który odcina użytkownika od części nowszych aplikacji. Gdzie zatem szukać plusów Dasunga?

…tableto-monitor

Po pierwsze i najważniejsze – 13,3 calowy ekran to matryca E-ink Carta 1250 w formacie 4:3 o rozdzielczości 2200×1650 pikseli. Sprzęt powinien zatem nie tylko pracować dłużej na baterii, ale również mniej męczyć oczy użytkownika.

Dasung Not-eReader 133 (Źródło: Liliputing)

Po drugie, tablet wyposażono w gniazdo HDMI, więc z łatwością można wykorzystać Dasunga Not-eReader 133 jako zewnętrzny monitor. Dzięki technologii Turbo Ink Screen czas reakcji wyświetlacza powinien być bardziej akceptowalny niż w typowych, nieco powolnych matrycach E-ink.

Urządzenie jest póki co dostępne wyłącznie na chińskiej platformie JD.com w cenie 5499 juanów (równowartość ~3185 złotych), ale niewykluczone, że w przyszłości pojawi się również na oficjalnej stronie producenta. Co ciekawe, można tam zamawiać produkty z wysyłką do Polski – podstawowa opcja dostawy kosztuje 1,37 dolara (~6 złotych).

A czy jeżeli pominiemy wysoką cenę Dasung Not-eReader 133 w porównaniu do typowego czytnika e-booków, to można go wykorzystać do lektury treści w formacie epub i mobi? Po zainstalowaniu odpowiednich aplikacji – jak najbardziej. Nikt tego przecież nie sprawdza. Oczywiście sprzęt będzie mniej poręczny i cięższy niż duży czytnik z ekranem o przekątnej 10,3 cala, ale cóż – coś za coś, prawda?