Twój Galaxy Watch nieprawidłowo monitoruje sen? Samsung pokazuje rozwiązanie

Samsung informuje, że wybrane smartwatche Galaxy Watch mogą prezentować błędne wyniki śledzenia snu. Producent wskazuje rozwiązania i obiecuje aktualizację aplikacji.

Samsung Galaxy Watch mogą prezentować błędne wyniki monitorowania snu

Smartwatche stały się już prawie tak popularne jak smartfony. Zegarki pozwalają na codzienne monitorowanie aktywności fizycznej, ale przede wszystkim kontrolowanie stanu zdrowia użytkownika. Urządzenia te oferują coraz więcej zaawansowanych funkcji, w tym m.in. mogą kontrolować puls, saturację i ciśnienie, a także oceniają jakość snu.

Jedną z najpopularniejszych firm na rynku, jaka oferuje wysokiej jakości smartwatche, jest oczywiście Samsung. W portfolio znajdziemy sporo modeli Galaxy Watch, w tym najbardziej zaawansowany zegarek Galaxy Watch Ultra, który trafił na rynek w lipcu 2024 roku.

Smartwatche południowokoreańskiej marki pracują na systemie Wear OS i, choć oferują jedne z najlepszych funkcji śledzenia snu, borykają się z pewnymi problemami. Samsung twierdzi, że niektóre urządzenia mogą podawać nieprawidłowe wyniki na temat snu.

Jak naprawić funkcję monitorowania snu w zegarkach Galaxy Watch?

Samsung za pośrednictwem koreańskiego forum poinformował użytkowników Galaxy Watch 4, 5, 6, 7 oraz Ultra, że ich zegarki czasami mogą nieprawidłowo monitorować sen. Marka zachęca, by w razie takich problemów, ponownie uruchomić urządzenie. Aby to zrobić, należy przytrzymać jednocześnie przycisk zasilania oraz cofania, a następnie na ekranie kliknąć w przycisk „Wyłącz”. Gdy zegarek już się wyłączy, wystarczy go ponownie włączyć, przytrzymując przycisk zasilania. To jednak nie koniec rad.

Jeśli Wasz Galaxy Watch nadal nieprawidłowo śledzi sen, przyczyna może tkwić w uruchomionym trybie oszczędzania energii. Dlatego też producent zachęca do wyłączenia tej funkcji, a jeśli jest wyłączona, warto ją włączyć i ponownie wyłączyć. Opcja ta jest dostępna w sekcji Ustawienia i zakładce Bateria.

Koreański producent zaznacza, że wkrótce udostępni aktualizację aplikacji Samsung Health, która ma w pełni naprawić problemy z błędnymi pomiarami parametrów snu. Nie podano jednak konkretnej daty. Warto więc co jakiś czas sprawdzać, czy aktualizacja jest już dostępna.