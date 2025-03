Realme 14 5G to smartfon dla konkretnego klienta

Oferta marki Realme wzbogaciła się o nowy smartfon Realme 14 5G. Producent kieruje go do konkretnej grupy klientów.

Realme 14 5G to smartfon dla graczy

O „gamingowym zacięciu” świadczy już sam design urządzenia, który jest inspirowany mechami. Specyfikacja natomiast nie jest „typowo gamingowa”, choć producent twierdzi, że zapewni płynną rozgrywkę bez lagów.

Realme 14 5G (źródło: Realme)

Jednostką napędową jest tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 2,3 GHz (4 nm), który w benchmarku AnTuTu osiąga ponad 810 tysięcy punktów. Towarzyszy mu 12 GB fizycznej pamięci RAM i jej ilość można zwiększyć o 14 GB kosztem pamięci wbudowanej, której jest od 256 do 512 GB, w zależności od konfiguracji.

Smartfon Realme 14 5G oferuje również GT Boost, który ma zapewnić „natychmiastową moc od początku gry”, a do tego został wyposażony w system chłodzenia o powierzchni 6050 mm2 – według deklaracji producenta jest on w stanie obniżyć temperaturę CPU nawet o 20℃. Gracze powinni docenić także funkcję ładowania bajpasowego podczas grania, która dostarcza prąd z ładowarki bezpośrednio do podzespołów z pominięciem akumulatora.

Korzystanie z niej może jednak nie być konieczne, ponieważ urządzenie wyposażono w akumulator o pojemności 6000 mAh, który ma zapewnić do 10,5 godziny grania (to wynik dla gry Free Fire). W dodatku producent zaimplementował wsparcie dla szybkiego ładowania przewodowego o mocy 45 W.

Smartfon Realme 14 5G może jednak zainteresować nie tylko graczy

Gamingowy design nie dla każdego może być atrakcyjny, dlatego producent stworzył jeszcze dwie inne wersje kolorystyczne. Powinny one przypaść do gustu osobom, które niekoniecznie są zapalonymi graczami – a takie również jak najbardziej mogą zainteresować się tym modelem.

Realme 14 5G (źródło: Realme)

Pozytywne wrażenia z korzystania z tego sprzętu ma zapewnić również wyświetlacz AMOLED o przekątnej 6,67 cala i rozdzielczości Full HD+ 2400×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i natychmiastowej reakcji na dotyk z prędkością 1500 Hz. Ekran cechuje się też współczynnikiem kontrastu 6000000:1 i osiąga jasność do 2000 nitów.

Ponadto smartfon Realme 14 5G odda swoim właścicielom do dyspozycji aparat o rozdzielczości 50 Mpix (f/1.8) z optyczną stabilizacją obrazu na tyle i 16 Mpix na przodzie, głośniki stereo, ekranowy czytnik linii papilarnych, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6 i dual SIM. Urządzenie ma wymiary 163,15×75,65×7,97 mm i waży 196 gramów oraz jest odporne na pył i wodę zgodnie z kryteriami klas IP66, IP68 i IP69.

Realme 14 5G – cena, dostępność

Smartfon Realme 14 5G trafił już do sprzedaży w Tajlandii, gdzie za wersję 12/256 GB trzeba zapłacić 11999 batów (równowartość około 1370 złotych), a za wariant 12/512 GB – 13999 batów (~1600 złotych). Można się spodziewać, że w niedalekiej przyszłości model ten zadebiutuje również w Polsce.