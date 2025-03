YouTube Premium za darmo, ale z ograniczeniami. Google testuje nową funkcję

Koronnym argumentem za wykupieniem YouTube Premium jest brak reklam. Google testuje funkcję, która pozwala cieszyć się z tego przywileju za darmo.

Subskrybenci YouTube Premium mogą udostępnić film bez reklam

Google zdecydowało się oddać do dyspozycji wybranym subskrybentom YouTube Premium eksperymentalną funkcję, dzięki której mogą oni udostępnić wideo bez reklam użytkownikom, nieposiadającym aktywnej subskrypcji.

Osoby, które chcą z niej skorzystać, muszą wybrać opcję „Udostępnij”, a następnie „Udostępnij bez reklam”. W ciągu jednego miesiąca można udostępnić nieograniczonej liczbie osób linki do maksymalnie 10 filmów. Każde udostępnione w tej formie wideo może zostać obejrzane maksymalnie 10 razy w ciągu 30 dni – po ich upływie reklamy zostaną automatycznie włączone.

Co ważne: jeśli ktoś, kto dostał link do filmu bez reklam, ma aktywną subskrypcję YouTube Premium, jego odtworzenia nie wliczają się do limitu 10 wyświetleń. Google zastrzega również, że udostępnione wideo bez reklam mogą obejrzeć wyłącznie zalogowani użytkownicy.

Udostępnianie filmów bez reklam przez abonentów YouTube Premium ma jeszcze więcej ograniczeń

Google ograniczyło nie tylko liczbę filmów i odtworzeń – aktywni subskrybenci YouTube Premium mogą udostępnić większość filmów bez reklam, z wyjątkiem treści muzycznych (na przykład oficjalnych teledysków, utworów audio i piosenek stworzonych przez użytkowników platformy). Ponadto bez reklam nie można udostępnić transmisji na żywo, filmów i programów oraz Shortsów i wideo z sekcji YouTube Originals.

Funkcja, pozwalająca udostępniać wybrane filmy bez reklam, została udostępniona na ograniczony czas niewielkiemu procentowi subskrybentów YouTube Premium w Argentynie, Brazylii, Kanadzie, Meksyku, Turcji i Wielkiej Brytanii. Google nie wyklucza udostępnienia jej większej liczbie użytkowników, jednak na tę chwilę nie można z niej skorzystać w Polsce. Firma zastrzega też, że może ją wycofać w każdym momencie.

Amerykanie nie zdradzili, jaki przyświecał im cel w przypadku tej funkcji, ale możliwe, że to następny sposób do zachęcenia kolejnych użytkowników do wykupienia subskrypcji. W końcu, gdy ktoś przekona się, jak wygodne jest oglądanie wideo bez reklam, może być bardziej skłonny do dołączenia do grona abonentów.

Na początku marca 2025 roku przekazano, że z YouTube Music i Premium korzysta 125 milionów subskrybentów na całym świecie, wliczając w to okres próbny.