Spalone gary i spalony kotlet. Xiaomi znów to zrobi

W przypadku Xiaomi trudno mówić o zaskoczeniu w takim przypadku. Chińska firma ponownie bowiem wprowadzi na rynek klon modelu, który jest dostępny w sprzedaży od dawna.

Nie-nowy smartfon Xiaomi – Redmi 13X – przygotowywany do premiery

W bazie malezyjskiej agencji certyfikującej SIRIM odnaleziono smartfon Xiaomi o numerze modelu 2404ARN45A. Wcześniej, bo już w styczniu 2025 roku, zauważono go również w bazie IMEI GSMA, co sugeruje, że jego rynkowa premiera jest kwestią czasu.

Nie można jednak powiedzieć, że warto czekać na nią z niecierpliwością, ponieważ na tę chwilę wszystko wskazuje na to, że będzie to kopia modelu Redmi 13, który zadebiutował w Polsce na początku czerwca 2024 roku. Chińczycy po raz kolejny zatem „odgrzeją kotleta”, co w przeszłości zrobili już wielokrotnie.

Redmi 13X będzie kolejnym klonem po Redmi Note 14S, którego premiera również jest już blisko – on z kolei ma być tylko delikatnie ulepszoną, nową wersją Redmi Note 13 Pro 4G i będzie sprzedawany w Europie w podobnej cenie, co aktualnie pierwowzór.

Jaka będzie specyfikacja Redmi 13X?

Z uwagi na fakt, że Redmi 13X nosi identyczny numer modelu jak Redmi 13, można się spodziewać, że specyfikacja będzie bliźniaczo podobna. Niewykluczone, że producent pokusił się o wprowadzenie jakiejś zmiany, lecz jeśli tak, to raczej niewielkiej. Większość parametrów z pewnością nie ulegnie zmianie.

W związku z tym należy się spodziewać, że specyfikacja Redmi 13X obejmie:

wyświetlacz LCD o przekątnej 6,79 cala i rozdzielczości Full HD+ 2460×1080 pikseli z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i jasnością do 550 nitów (HBM),

procesor MediaTek Helio G91-Ultra (12 nm) bez modemu 5G,

pamięć RAM LPDDR4X,

pamięć wewnętrzną typu eMMC 5.1,

slot na kartę microSD,

aparat o rozdzielczości 108 Mpix z przysłoną f/1.75 + 2 Mpix z f/2.4 do zdjęć makro na tyle,

aparat o rozdzielczości 13 Mpix (f/2.45) na tyle,

akumulator o pojemności 5030 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 33 W przez USB-C,

czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi,

Bluetooth 5.4, Wi-Fi 2,4 i 5 GHz, NFC, radio FM, emiter podczerwieni,

dual SIM (2x nano SIM lub SIM + microSD),

złącze słuchawkowe 3,5 mm,

odporność zgodną z klasą IP53.

Tymczasem w Polsce można kupić model Redmi 13 w cenie zaczynającej się od 444 złotych za konfigurację 6/128 GB (początkowo trzeba było za nią zapłacić… 899 złotych).