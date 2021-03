realme pokazuje, jak będzie wyglądał kolejny flagowiec – realme GT Neo prezentuje się zjawiskowo

Marka realme w ostatnich tygodniach zalewa rynek kolejnymi smartfonami. Na początku tego miesiąca zadebiutował realme GT wyposażony w procesor Qualcomm Snapdragon 888, a już w przyszłym tygodniu ma odbyć się premiera modelu realme GT Neo z topowym układem MediaTeka. Miejmy nadzieję, że nie zostanie on równie szybko wyrzucony z benchmarków.

Specyfikacja realme GT Neo

Wiceprezes realme na swoim profilu w serwisie Weibo zapowiedział nowy model smartfona. Będzie to kolejny flagowiec, odrobinę różniący się od modelu realme GT. Zamiast procesora Qualcomm Snapdragon 888 na pokładzie znajdzie się układ MediaTek Dimensity 1200 o taktowaniu 3 GHz z grafiką ARM Mali-G77 MC9.

Według zapewnień producenta, jest to jednostka oferująca wzrost wydajności o 22% oraz 25% niższe zużycie energii w porównaniu z procesorem MediaTek Dimensity 1000+, który zastosowano w realme X7 Pro.

(źródło: GizmoChina)

Oprócz tego, w środku znajdzie się 6 GB lub 8 GB RAM typu LPDDR5. Dane użytkowników mają być przechowywane na szybkiej pamięci wewnętrznej typu UFS 3.1. Ponadto w tym modelu zastosowany zostanie wyświetlacz AMOLED z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz. Jego przekątna oraz rozdzielczość pozostają na tę chwilę nieznane.

Z innych ważnych rzeczy warto wspomnieć o możliwościach fotograficznych sprzętu. Główny aparat zostanie uzbrojony w sensor Sony IMX682 o rozdzielczości 64 Mpix. Obok niego znajdą się jeszcze dwa aparaty – 8 Mpix i 2 Mpix. Z przodu ma się z kolei znaleźć 16 Mpix kamerka do selfie, podobnie jak w modelu realme GT, aczkolwiek nie zostało to potwierdzone przez samego producenta.

(źródło: realme)

realme GT Neo zostanie wyposażony również w złącze słuchawkowe 3,5mm, a zastosowany w nim akumulator będzie identyczny, jak u starszego brata – 4500 mAh, tak samo ze wsparciem szybkiego ładowania 65 W. Całość ma działać pod kontrolą systemu Android 11.

Nieszablonowy, cyberpunkowy design

To, co przyciąga wzrok najbardziej, to wygląd tylnego panelu smartfona. Jego wyróżnikiem jest mieniący się pas o szerokości wyspy aparatu, na którym umieszczono logo producenta wraz z hasłem „Dare to Leap”. Pozostała część obudowy jest matowa i, jak twierdzi realme, wykonana w procesie na poziomie mikronów.

Widoczna powyżej wersja kolorystyczna została nazwana Final Fantasy i jest inspirowana kulturą cyberpunkową. Ponadto smartfon ma być dostępny również w wersji czarnej i białej.

(źródło: Weibo @Geek_Cao)

Przecieki mówią, że realme GT Neo zostanie wyceniony w Chinach na ~2000 juanów, co jest równowartością mniej więcej 1200 złotych. Premiera smartfona zaplanowana jest na 31 marca 2021 roku.