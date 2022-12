realme GT Neo 5 na pierwszych grafikach – ależ on ładny!

W ostatnim czasie pisaliśmy o premierze nowych smartfonów realme 10, 10 Pro i 10 Pro+. Producent nie zamierza próżnować i być może w najbliższym czasie zobaczymy kolejny smartfon marki – realme GT Neo 5. W sieci pojawiły się pierwsze grafiki ukazujące ten model. Oto, co już o nim wiemy.

Wygląd realme GT Neo 5 i zestaw aparatów

Do sieci trafiły zaledwie dwie grafiki nowego smartfona, ale pochodzą one od OnLeaks, a zatem od informatora, którego przecieki sprawdzają się zwykle w niemal stu procentach. Nie mamy okazji zobaczyć na nich jak, wygląda przód smartfona. Można się jednak domyślić, że aparat do selfie zostanie ulokowany w niewielkim otworze znajdującym się na środku górnej krawędzi ekranu. Nic nowego. Jeśli już mowa o przedniej kamerce, to najpewniej będzie miała ona rozdzielczość 16 Mpix.

Tył GT Neo 5 wygląda bardzo ciekawie. Producent postawił tutaj na ogromną, dwustopniową wyspę, na której wyróżniają się dwa duże okręgi. W pierwszym ma zostać umieszczony sensor główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu. Gdy przyjrzymy się dokładniej, zauważymy, że w kolejnym okręgu są już dwa obiektywy. Jednym z nich ma być ultraszerokokątna instalacja z martycą 8 Mpix, a drugim – pełniący wręcz dekoracyjną funkcję aparat do makro lub czujnik głębi 2 Mpix.

Grafiki ukazują nam świetnie wyglądającą białą wersję, choć z pewnością realme pokusi się o zaprezentowanie też paru innych.

Piekielnie szybkie ładowanie

Według najnowszych przecieków, nowy smartfon ze średniej-wyższej półki od realme może pojawić się w dwóch wersjach. Pierwsza ma być napędzana układem Qualcomm Snapdragon Gen 1+ z podwyższonym zegarem taktowania. W drugiej możemy ujrzeć niedawno zaprezentowany średniopółkowy procesor od MediaTeka – Dimensity 8200.

Co ciekawe, wersje te będą się między sobą różnić nie tylko zastosowanym chipsetem, ale także szybkością ładowania. Obie wersje otrzymają akumulatory o pojemności 5000 mAh. Jeśli wierzyć przeciekom, to wersja, w której sercem będzie układ Qualcomma, otrzyma rekordowo szybkie ładowanie o zawrotnej mocy 240 W.

Gdy OPPO prezentowało po raz pierwszy tę technologię, uzupełnienie baterii 4500 mAh od zera do 100% trwało zaledwie 9 minut. Możemy spodziewać się tu podobnych rezultatów. W modelu, który napędzany będzie Dimensity 8200, realme może zastosować wolniejsze, choć wciąż szybkie ładowanie 150 W.

Kiedy premiera?

Niestety na ten moment, żaden z przecieków nie zdradza choćby półsłowem, kiedy realme GT Neo 5 miałby zostać oficjalnie zaprezentowany. Warto pamiętać, że jego poprzednik, czyli GT Neo 3, swoją premierę miał w marcu, a na polski rynek trafił dopiero w czerwcu.