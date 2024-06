Google udostępniło Krzyżówkę I/O. Podejmiesz się rozwiązania?

Google udostępniło krzyżówkę I/O Crossword, która powstała przy udziale sztucznej inteligencji zamkniętej w API Gemini. Każdy może w nią zagrać w przeglądarce internetowej. W jaki sposób ją wypróbować?

Nowa gra Google – jak powstała?

Google I/O to rokroczne wydarzenie dedykowane dla programistów, podczas którego gigant prezentuje technologiczne nowości. Jak twierdzi przedsiębiorstwo, tegoroczna konferencja przyniosła aż 100 nowości – spośród narzędzi wybrano teraz kilka najciekawszych i zebrano w grze nazwanej Krzyżówka I/O.

Najnowsza propozycja wprost z Mountain View to wariacja na temat klasycznej krzyżówki. Gra weryfikuje nie tylko wiedzę na temat I/O, ale też pozwala sprawdzić swoje umiejętności w zakresie programowania. Do stworzenia interfejsu i mechaniki gry wykorzystano narzędzia, takie jak API Gemini, Flutter, Firebase, Dart, Project IDX, Google Chrome oraz Google Cloud. Łącznie model sztucznej inteligencji opracował 320 słów i wskazówek do Krzyżówki I/O.

W jaki sposób zagrać w Krzyżówkę I/O?

Przejdźmy jednak do najważniejszego, czyli jak zagrać w Krzyżówkę I/O? Po przejściu do witryny internetowej użytkownik wybiera jedną z czterech maskotek: niebieskiego Dasha, żółtego Sparky’ego, zielonego Androida lub szarego Dino – postać znaną z gry przeglądarkowej Chrome, która uruchamia się, gdy nie jest dostępne połączenie internetowe. Wraz z wybieraną postacią użytkownik decyduje się na odpowiadający jej kolor – podczas odgadywania haseł krzyżówki pola liter zmienią się na tę samą barwę. Po drodze trzeba jeszcze wpisać inicjały, które wyróżnią gracza na liście liderów.

Zasady gry są proste – wybieramy konkretne słowo lub pozwalamy, aby komputer zrobił to za nas. Jeśli znasz słowo, możesz je wpisać, a punkty wpadną na Twoje konto. Wbrew pozorom hasła nie są łatwe do odgadnięcia, szczególnie dla osób, które miały mało do czynienia z programowaniem. Można jednak poprosić o wsparcie sztucznej inteligencji, a konkretniej bota Gemini, poprzez zadawanie prostych pytań, na które chatbot może odpowiadać Tak lub Nie. Cała gra funkcjonuje wyłącznie w języku angielskim.

Jak zaznacza technologiczny gigant, Krzyżówka I/O ma stać się inspiracją do wykorzystania interfejsu API Gemini w tworzeniu nowych narzędzi czy gier.