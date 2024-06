Kolejne stacje obniżają ceny paliw na wakacje

W te wakacje polscy kierowcy znów będą mogli tankować taniej. Kolejne stacje ogłaszają bowiem akcje promocyjne, w ramach których dadzą rabat na paliwo. Teraz do tego grona dołączyły również stacje Moya i MOL.

Moya – rabat na paliwo

Promocja na stacjach Moya obowiązuje od dziś, 28 czerwca, do 1 września 2024 roku, czyli przez całe wakacje, podobnie jak na innych stacjach. Mogą z niej skorzystać zarówno nowi, jak i obecni użytkownicy programu lojalnościowego Super Moya.

Z promocji można skorzystać po 4 razy w okresie od 28 czerwca do 31 lipca i od 1 sierpnia do 1 września 2024 roku, czyli łącznie 8 razy. Za każdym razem można zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem. Aby go otrzymać, należy wcześniej aktywować kupon rabatowy w aplikacji.

W przypadku zatankowania benzyny PB 95 i BP 98 oraz oleju napędowego ON i ON Power, w ramach promocji otrzymacie 30 groszy zniżki na każdy litr paliwa. Jeśli natomiast zatankujecie LPG, dostaniecie 10 groszy zniżki na każdy litr.

Jeśli jednak przy okazji (podczas tej samej transakcji) kupicie coś z oferty gastronomicznej na stacjach Moya, dostaniecie dodatkowe 10 groszy rabatu na każdy litr, czyli łącznie 40 groszy w przypadku benzyny i oleju napędowego oraz 20 groszy przy tankowaniu LPG.

Co ważne: rabat na paliwo zostanie przyznany wyłącznie klientom, którzy zatankują je do baku samochodu i zapłacą w kasie (w przypadku zapłacenia metodą Moya Pay przy dystrybutorze, zniżka się nie naliczy). Ponadto z promocji wyłączone są osoby, dokonujące płatności przy użyciu kart flotowych, za pomocą przelewu i kupujących na dokument WZ.

Regulamin promocji „Rabat wakacyjny do 40 gr/l” (PDF)

Zniżki na paliwo MOL

Rabat na paliwo na stacjach MOL dostaną wszyscy klienci, zarejestrowani w aplikacji MOL Move. Każdy otrzyma na start 15 groszy zniżki na każdy litr paliwa MOL Evo i LPG oraz aż 40 groszy rabatu na każdy litr paliw premium.

Z każdym kolejnym tankowaniem zniżki na paliwo (podstawowe) będą rosnąć do kolejno -20, -25, -30 i -35 groszy na każdy litr (przy drugim, trzecim, czwartym i piątym tankowaniu). W przypadku tankowania paliw premium i LPG za każdym razem, łącznie pięć razy, klient otrzyma odpowiednio 40 i 15 groszy rabatu na każdy litr.

Rabat na paliwo otrzymacie również na stacjach BP i Shell oraz Orlen.