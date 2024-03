Świetny smartfon, ale mam z nim jeden problem

W sumie to smutne. Producenci tworzą tak wiele smartfonów, a jeszcze nie udało im się stworzyć idealnego. Temu w mojej ocenie naprawdę niewiele zabrakło, bo w większości jego specyfikacja jest świetna, mimo że to nie flagowiec.

Smartfon iQOO Z9 ma prawie idealną specyfikację

Nie żyję na tym świecie od wczoraj i doskonale zdaję sobie sprawę, dlaczego producenci podejmują różne decyzje. Najczęściej chodzi o konieczność pójścia na pewne kompromisy (czyt. pieniądze). Szkoda, że w tym przypadku vivo poskąpiło na aparat, bo właśnie do niego przede wszystkim mam zastrzeżenia.

iQOO Z9 (źródło: vivo)

Na tyle iQOO Z9 znajdują się bowiem dwa aparaty. Główny dysponuje 50 Mpix matrycą Sony IMX882, przysłoną f/1.79 i optyczną stabilizacją. Producent nawet podkreśla, że to pierwszy smartfon w swoim segmencie z takim modułem. Towarzyszy mu jednak bieda sensor 2 Mpix z f/2.4 do pomiaru głębi. Wielka szkoda, że vivo nie zdecydowało się na aparat z obiektywem ultraszerokokątnym, który zapewniłby urządzeniu dodatkową, pożądaną funkcjonalność.

Nie każdemu jednak taka „skaza” pewnie będzie przeszkadzać (dla mnie prywatnie aparat z obiektywem ultraszerokokątnym to must have), szczególnie że iQOO Z9 ma mnóstwo mocnych stron. Za takie można uznać chociażby – oprócz aparatu głównego – akumulator o pojemności 5000 mAh ze wsparciem dla ładowania przewodowego o mocy 44 W oraz wyświetlacz.

iQOO Z9 (źródło: vivo)

Ekran w smartfonie wykorzystuje matrycę AMOLED, ma przekątną 6,67 cala, rozdzielczość Full HD+ 2400×1080 pikseli i współczynnik kontrastu 6000000:1, a do tego osiąga (lokalnie) jasność do aż 1800 nitów. Oprócz tego oferuje odświeżanie obrazu z częstotliwością 120 Hz i natychmiastową reakcję na dotyk z prędkością 1200 Hz.

Niewątpliwymi zaletami iQOO Z9 są też głośniki stereo ze wsparciem Hi-Res Audio, certyfikat IP54, procesor MediaTek Dimensity 7200 (4 nm), najnowszy system Android 14 z nakładką Funtouch OS 14, Bluetooth 5.3, WiFi 6, modem 5G i slot na kartę microSD (do 1 TB). Ponadto smartfon oferuje ekranowy czytnik linii papilarnych, dual SIM (2x nano SIM; hybrydowy: 2x SIM lub SIM + microSD), 8 GB RAM i od 128 do 256 GB pamięci wewnętrznej.

Niestety, na jego liście parametrów zabrakło też modułu NFC, aczkolwiek na rynku docelowym nie musi to być problemem, podobnie jak brak 3,5 mm złącza słuchawkowego, gdy coraz więcej osób korzysta ze słuchawek bezprzewodowych.

Ile kosztuje smartfon iQOO Z9?

iQOO Z9 jest już dostępny w Indiach. Cena wersji 8/128 GB została ustalona na 19999 rupii (równowartość ~950 złotych), a wariantu 8/256 GB na 21999 rupii (~1040 złotych).