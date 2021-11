Kurz po premierze serii OPPO Reno 7 już opadł, ale wcale nie oznacza to, że teraz OPPO udało się na w pełni zasłużony odpoczynek – w końcu wprowadzenie trzech generacji OPPO Reno na rynek w ciągu 12 miesięcy z pewnością wymagało ogromu pracy. Firma jednak wcale nie zamierza zwalniać tempa – w przygotowaniu jest kolejny smartfon OPPO, który zostanie wyposażony m.in. w procesor MediaTek Dimensity 920.

Reklama

Kolejny smartfon OPPO będzie miał procesor MediaTek Dimensity 920

MediaTek Dimensity 920 jest wciąż bardzo „świeżym” procesorem. Został zaprezentowany przez MediaTeka w sierpniu 2021 roku i do tej pory trafił do niewielu smartfonów. Wśród nich znajdują się Redmi Note 11 Pro i Redmi Note 11 Pro+ oraz OPPO Reno 7, który został oficjalnie zaprezentowany zaledwie wczoraj.

OPPO Reno 7 (źródło: OPPO)

Wygląda jednak na to, że OPPO podpasował ten procesor, ponieważ kolejny smartfon OPPO również zostanie wyposażony w ten układ. Dla przypomnienia, składa się on z rdzeni ARM Cortex-A78 2,5 GHz i ARM Cortex-A55 2,0 GHz oraz grafiki ARM Mali-G68 MC4, a do jego produkcji wykorzystywany jest 6-nm proces technologiczny TSMC. Oczywiście obsługuje on też sieci 5G (SA & NSA + 5 CA).

Reklama

Ponadto nowy smartfon OPPO zaoferuje wyświetlacz Samsung E3 AMOLED o przekątnej 6,43 cala z funkcją odświeżania obrazu z częstotliwością 90 Hz i jasnością maksymalną na poziomie aż 1000 nitów. Wiadomo też, że będzie to płaski ekran, nie obustronnie zakrzywiony jak m.in. w OPPO Reno 6 Pro. Przód urządzenia pokryje szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

We wnętrzu nadchodzącego smartfona OPPO znajdzie się także pamięć flash typu UFS 2.2, co wprost wskazuje na to, że będzie to model ze średniej półki. Do tego zaoferuje on też aparat o rozdzielczości 16 Mpix na przodzie i trzy na panelu tylnym: 64 Mpix, 8 Mpix (Sony IMX355) z obiektywem ultraszerokokątnym i dedykowany do zdjęć makro.

Całość zasili akumulator o pojemności 4500 mAh z obsługą ładowania przewodowego o mocy 60 W. Smartfon nie zaoferuje natomiast ani modułu NFC, ani czujnika podczerwieni (to ostatnie jednak nie dziwi, ponieważ OPPO nie stosuje tego elementu w swoich urządzeniach).

OPPO Reno 6 5G (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Nadchodzący smartfon OPPO w konfiguracji 8 GB/128 GB ma kosztować w Chinach 1999 juanów (równowartość ~1300 złotych), natomiast w wersji 8 GB/256 GB – 2299 juanów (~1500 złotych).

Niestety nie wiemy, pod jaką nazwą model ten trafi na rynek i kiedy, ale mówi się, że może tu być mowa o OPPO K9x, który ma zadebiutować oficjalnie w grudniu 2021 roku.