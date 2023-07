Nowy średniak OPPO to materiał na hit. Odświeżanie 120 Hz i 100 W ładowanie to nie wszystko

OPPO, znane z produkcji smartfonów o dobrym stosunku jakości do ceny, wprowadza na rynek nowy model – OPPO K11. Ten średniak nie tylko oferuje odświeżanie 120 Hz i 100 W ładowanie, ale również wiele innych rzeczy, które mogą przyciągnąć uwagę potencjalnych użytkowników. Czy ma szansę stać się hitem?

Co oferuje OPPO K11?

OPPO K11 to smartfon, który w swoim segmencie cenowym z pewnością przyciąga uwagę specyfikacją. Na początek warto zwrócić uwagę na ekran. Jest to 6,7-calowy AMOLED, który oferuje rozdzielczość Full HD+ 1080×2412 pikseli, co przekłada się na 394 dpi. Co więcej, wyświetlacz ten charakteryzuje się odświeżaniem 120 Hz, a także próbkowaniem dotyku 240 Hz. Dodatkowo oferuje on jasność do 500 nitów, 10-bitową głębię barw oraz gamę kolorów P3.

Na froncie nowego smartfona OPPO znajduje się 16 Mpix kamera do selfie, która oferuje nagrywanie wideo w Full HD do 30 klatek na sekundę. Z kolei na tylnym panelu znalazł główny aparat oparty na sensorze Sony IMX890 o rozdzielczości 50 Mpix i OIS. Wspiera go 8 Mpix aparat ultraszerokokątny o kącie widzenia 112° i 2 Mpix matryca przeznaczona do zdjęć makro.

OPPO K11 napędzany jest przez chipset Snapdragon 782G, który powinien nie tylko zapewnić płynne działanie systemu i aplikacji, ale sprostać nieco bardziej wymagającym działaniom. W parze z nim idzie 8 GB lub 12 GB RAM LPDDR4x i 256 GB lub 512 GB pamięci wewnętrznej w standardzie UFS 3.1. Według producenta wariant 12/512 GB uzyskał 719702 punkty w benchmarku AnTuTu.

źródło: OPPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator o pojemności 5000 mAh, który powinien zapewnić długi czas pracy na jednym ładowaniu. Co więcej, wspiera on szybkie ładowanie przewodowe o mocy 100 W. Dzięki temu można naładować smartfon do pełna w zaledwie 26 minut. Producent chwali się także, że nawet po 1600 cyklach ładowania pojemność baterii nie spadnie poniżej 80% początkowej wartości.

Na pokładzie OPPO K11 znalazło się też miejsce na ulepszony system odprowadzania ciepła, który ma zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się urządzenia, głośniki stereo z obsługą Dolby Atmos i gniazdo audio 3,5 mm. Po wyjęciu w pudełka smartfon będzie działać na systemie Android 13 z nakładką ColorOS 13.1.

źródło: OPPO

Cena i dostępność

OPPO K11 ma grubość 8,23 mm, waży 184 gramów i występuje w dwóch wersjach kolorystycznych: Moon Shadow Grey i Glacier Blue. Producent wprowadził go do sprzedaży na swój rodzimy, chiński rynek.

Na sklepowych półkach w Chinach urządzenie będzie można znaleźć w trzech konfiguracjach: 8 GB RAM + 256 GB pamięci wewnętrznej, 12 GB RAM + 256 GB pamięci wbudowanej i 12 GB RAM + 512 GB pamięci wewnętrznej. Ich ceny wynoszą odpowiednio 1899 juanów (równowartość ~1060 złotych), 1999 juanów (~1120 złotych) i 2499 juanów (~1400 złotych).

Póki co nie pojawiły się żadne informacje o tym, czy model K11 trafi do globalnej sprzedaży. Jeśli tak się jednak stanie, to trzeba przyznać, że nowy OPPO wydaje się być obiecującym średniakiem, który ma szansę stać się hitem i sporą konkurencją w średniej półce dla smartfonów takich, jak choćby OnePlus Nord CE 3 Lite. Czy tak się stanie, przekonamy się zapewne w najbliższych miesiącach.