Smartwatche Amazfit staną się przyjaźniejsze biegaczom

Bieganie nie ogranicza się w dzisiejszych czasach do założenia butów i sunięcia przed siebie. Dzięki oprogramowaniu i smartwatchom noszonym podczas wysiłku fizycznego możemy nie tylko lepiej zrozumieć nasz organizm, ale również sprawić, że trening będzie czymś więcej niż „bieganiem w kółko”.

Drugi najważniejszy wybór sportowców

Nie ulega wątpliwości, że smartwatche to dziś bardzo ważny element wyposażenia sportowców. Amazfit ma w swojej ofercie zarówno urządzenia, które zaprojektowano z myślą o treningu w bardzo trudnych warunkach (model T-Rex Ultra), jak i uniwersalne sprzęty dla każdego (m.in. GTR 4 i GTS 4).

Amazfit T-Rex Ultra (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Jakiś czas temu Amazfit opracował równiez model Cheetah, który z każdej strony chce przekonać do siebie biegaczy za pomocą precyzyjnego modułu GPS, jak i… sztucznej inteligencji. Producent nie poprzestaje jednak na rozwoju smartwatchy i autorskiego oprogramowania. Firma zdaje sobie sprawę, jak ważna jest kooperacja z innymi podmiotami z branży sportowej. Dziś Amazfit poinformował o nawiązaniu współpracy z komoot, firmą zajmującą się oprogramowaniem dla biegaczy, które optymalizuje trasę w terenie i pomaga w nawigacji.

Wszechstronne smartwatche

Obecnie opracowany przez firmę system operacyjny Zepp OS pozwala zegarkom Amazfit połączyć się z takimi aplikacjami, jak adidas Running, Strava, Relive, Apple Health czy Google Fit. komoot, który właśnie dołącza do tej listy, to aplikacja pozwalająca tworzyć trasy, które następnie wyeksportujemy na smartwatch i wykorzystamy je podczas biegania, na górskich wędrówkach czy rowerowych eskapadach. Po wykonaniu należytego wysiłku pokonaną trasę wraz ze zdjęciami i statystykami będzie można przesłać do osób korzystających z komoot za pomocą autorskiej aplikacji Zepp od Amazfit. Warto zauważyć, że komoot jest oprogramowaniem dostępnym m.in. w języku angielskim, niemieckim, francuskim oraz polskim.

Amazfit GTR Mini (fot. Piotr Bukański | Tabletowo.pl)

Jesteśmy zachwyceni nawiązaniem współpracy z Amazfit. Fanom marki możemy zaoferować możliwość prostej synchronizacji tras. Mogą być one tworzone lub wyszukiwane w aplikacji komoot, a następnie przenoszone na smartwatch Amazfit. Dzięki temu doświadczenie podczas długich wędrówek czy jazdy na rowerze powinno być jeszcze lepsze i ciekawsze. Ben Thompson, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesu w Komoot

Amazfit i Komoot poszli we współpracy o krok dalej. Do sojuszu dołączyła bowiem organizacja Coral Guardian zajmująca się odbudową zniszczonych raf koralowych. Na rynku pojawiła się właśnie specjalna edycja smartwatcha T-Rex 2 Ocean Blue. 10 dolarów z każdego zakupionego egzemplarza trafi do Coral Guardian na kontynuowanie swojego zadania. Ponadto opaskę na zegarek i opakowanie wykonano z materiałów w 100% przyjaznych przyrodzie.

Komoot w tym układzie współpracuje natomiast z parkami i organizacjami chroniącymi środowisko naturalne. Celem tych działań jest pokazywanie użytkownikom tras, które są bezpiecznie nie tylko dla nich, ale również dla przyrody.