Samsung zapowiedział premierę nowego smartfona

Po przeczytaniu tytułu można pomyśleć, że chodzi o jutrzejszą premierę Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Flip 5, jednak nie o nich tu mowa. Samsung przygotowuje się bowiem również do wprowadzenia na rynek modelu Galaxy F34 5G. Producent już dziś ujawnił, czym ma kusić ten smartfon. Trzeba przyznać, że zapowiada się on ciekawie.

Co zaoferuje Samsung Galaxy F34 5G?

Nadchodzący smartfon Samsunga odda swoim właścicielom do dyspozycji przede wszystkim wyświetlacz Super AMOLED, który ma cechować się przekątną 16,42 cm (~6,5 cala) oraz rozdzielczością Full HD+. Ponadto ekran zapewni funkcję Vision Booster, która odpowiada za zwiększenie jasności podświetlenia do nawet 1000 nitów, co ma za zadanie poprawić czytelność. Przód Galaxy F34 5G pokryje szkło Corning Gorilla Glass 5. generacji.

Samsung Galaxy F34 5G (źródło: Flipkart)

Na pokładzie Samsunga Galaxy F34 5G, a dokładniej na jego tyle, znajdzie się również aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix z optyczną stabilizacją obrazu, która pomoże uchwycić nieporuszone ujęcia. Mają mu towarzyszyć dwa inne aparaty, lecz na tę chwilę nie znamy ich parametrów, aczkolwiek można się spodziewać, że jeden z nich zaoferuje obiektyw o ultraszerokim kącie widzenia.

Do zakupu Samsunga Galaxy F34 5G ma zachęcić klientów również akumulator o ponadprzeciętnej pojemności, bo aż 6000 mAh, który według zapewnień producenta zapewni co najmniej 2 dni pracy na pojedynczym ładowaniu. Nie wiemy jednak, z jaką maksymalnie mocą będzie można ładować smartfon.

Na tę chwilę to wszystkie informacje, jakie producent zdradził na temat swojego nowego smartfona. Pozostałe z pewnością poda przy okazji rynkowego debiutu Galaxy F34 5G.

Kiedy premiera Galaxy F43 5G?

Samsung nie podał dokładnej daty premiery tego smartfona, jednak poinformował, że zadebiutuje on „wkrótce”. To najczęściej oznacza, że nastąpi to w ciągu najbliższych dni, na pewno na przełomie lipca i sierpnia 2023 roku.

Trzeba jednak doprecyzować, że rychła premiera Galaxy F34 5G została zapowiedziana oficjalnie w Indiach i to właśnie klienci w tym kraju już niedługo będą mogli kupić ten smartfon. Czy taką szansę dostaną też mieszkańcy innych państw i regionów? Tego na tę chwilę nie wiadomo, ale dostępność modeli z serii Galaxy F od początku była bardzo ograniczona. W Polsce na pewno nie powinniśmy się go spodziewać.