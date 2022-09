Niektóre smartfony mają baterie o większej pojemności niż ten tablet HONOR

HONOR przy okazji premiery całkiem ładnego smartfonu ze średniej półki, zaprezentował nowy tablet. Jego bateria to nieśmieszny żart.

HONOR Pad X8 – ta bateria jest za mała

Średniopółkowy smartfon HONOR X40 nie miał szansy na to, by zadziwić nas specyfikacją, ale mamy szacunek dla jego projektantów, bo zdołali w stosunkowo niedrogim urządzeniu mobilnym pokazać nieco charakteru. To nie mogli być ci sami ludzie, którzy stworzyli tablet HONOR Pad X8.

W nowym sprzęcie kanapowym HONORA nie ma nic szczególnego. Na najwięcej uwagi zasługuje chyba obudowa, wykonana ze stopu aluminium. Ma grubość 7,55 mm, a udało się w niej zmieścić podwójne głośniki ze sporą wnęką dźwiękową o wielkości 2,2 cm3. Ma to pomóc w osiąganiu dobrych efektów przy wsparciu HONOR Histen. Najwyraźniej zabrało to miejsce na baterię, która ma pojemność 5100 mAh. Jak na 10-calowy sprzęt to wręcz śmiesznie mało.

Wspomniany 10,1-calowy ekran Full HD (224 ppi) wyświetla obraz procesowany przez układ MediaTek Helio G80. Wspiera go 4 GB RAM. System Android zabiera dobrych kilka gigabajtów z zainstalowanych 128 GB pamięci wewnętrznej.

Urządzenie wyposażono w aparat główny 5 Mpix (f/2.2) oraz 2-megapikselową kamerę przednią (f/2.2). Ładowane jest za pomocą portu USB-C, a całością zarządza system Android 10 z nakładką Magic UI 4.0.

Cena i dostępność

Jak na razie, tablet można zamówić w przedsprzedaży wyłącznie w Chinach. Trafi tam na półki sklepowe 22 września. HONOR Pad X8 wyceniono na: