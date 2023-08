Na Playerze jest promocja, która może Cię zainteresować

W ostatnim czasie wiele serwisów z wideo na żądanie zdecydowało się podnieść ceny subskrypcji, co naturalnie nie spodobało się użytkownikom. Player nie jest wyjątkiem, ale przygotował promocję, dzięki której można trochę zaoszczędzić.

Promocja na subskrypcję na Playerze

Player ma szeroką ofertę pakietów, ale jego najnowsza promocja obejmuje tylko dwa (które prawdopodobnie są najpopularniejsze). Mowa tu o opcji z reklamami i bez reklam. Ta pierwsza standardowo kosztuje 10 złotych miesięcznie, zaś druga 20 złotych. Obecnie można jednak zyskać trzeci miesiąc za 0 złotych, tj. zapłacicie za dwa, a będziecie mogli korzystać z wybranego pakietu przez trzy (a dokładniej 90 dni).

Choć może nie jest to „okazja życia”, bo w zależności od wybranego pakietu możecie zaoszczędzić 10 lub 20 złotych, to mimo wszystko jest to ciekawa oferta, szczególnie dla osób, które chciałyby „nadrobić” seriale, filmy i programy. Tym bardziej, że nie ma obowiązku dalszego opłacania subskrypcji po okresie trzech miesięcy, ponieważ już na wstępie możecie zdecydować, że nie chcecie później korzystać z tego serwisu.

Promocja obejmuje bowiem zarówno opcję z jednorazową płatnością, jak i cykliczną. W obu przypadkach już na start zapłacicie 20 lub 40 złotych (odpowiednio za pakiet z reklamami i bez reklam), ale w pierwszym po 90 dniach stracicie dostęp do Playera i serwis nie będzie pobierał opłat za kolejne miesiące jak w drugim scenariuszu. Jeśli nie chcecie podawać danych swojej karty płatniczej, możecie zapłacić BLIKIEM za subskrypcję (dotyczy wyłącznie płatności jednorazowej).

Który pakiet Player wybrać?

Wbrew pozorom brak reklam w pakiecie za 40 złotych na trzy miesiące nie jest jedyną różnicą względem opcji za 20 złotych na 90 dni, choć w pierwszym przypadku Player informuje, że mogą pojawić się „przekazy autopromocyjne”, czyli de facto też reklamy, ale nie produktów firm trzecich, tylko samej platformy (na przykład dostępnych na niej seriali).

Pakiet bez reklam umożliwia również oglądanie wybranych programów w rozdzielczości 4K/UHD oraz pobieranie wybranej zawartości w celu obejrzenia jej później offline, tj. bez dostępu do internetu – tego nie oferuje Player z reklamami. Ponadto w obu przypadkach subskrybent dostaje dostęp do ekskluzywnej kolekcji discovery+.

Promocja „3 miesiące w cenie 2” jest dostępna tutaj.