Niespodzianka – nowy smartfon Oppo trafił do sprzedaży w Europie. W Polsce będzie tańszy

Bez żadnego rozgłosu w Europie zadebiutował nowy smartfon Oppo A80 5G. Klienci w Holandii mogą już go kupić, a wkrótce będzie dostępny również w Polsce. I to w niższej cenie.

Co oferuje nowy smartfon Oppo A80 5G? Specyfikacja

Nowy smartfon Oppo A80 5G został wyposażony w „specjalne szkło” (nie Gorilla Glass), które (przynajmniej według zapewnień producenta) jest mniej podatne na pęknięcia. Do tego otrzymał certyfikat IP54, który potwierdza jego pyło- i wodoodporność. Ponadto właściciele tego modelu nie powinni mieć problemu z obsługą ekranu również w deszczu oraz sytuacji, gdy ich ręce są mokre.

Wyświetlacz (LCD) w Oppo A80 5G ma przekątną 6,67 cala, funkcję odświeżania obrazu z częstotliwością 120 Hz i jasność szczytową w świetle słonecznym na poziomie 1000 nitów. Jednocześnie rozdzielczość ekranu to tylko HD+ 1604×720 pikseli, co przekłada się na jedynie 264 ppi. Mniej wymagającym użytkownikom, do których głównie kierowany jest ten model, prawdopodobnie nie będzie to jednak przeszkadzało.

źródło: producent

Podobnie jak to, że producent zamontował w tym modelu procesor MediaTek Dimensity 6300. Zastrzeżeń nie można mieć natomiast do ilości pamięci – operacyjnej (RAM) jest 8 GB (LPDDR4X), a wewnętrznej 256 GB (UFS 2.2). Jedną i drugą da się rozszerzyć – RAM o nawet 8 GB kosztem wbudowanej, a masową za pomocą karty microSD.

Do dyspozycji użytkowników oddany zostanie też 8 Mpix (f/2.0) aparat na przodzie i dwa aparaty na tyle: 50 Mpix (f/1.8) + 2 Mpix (f/2.4) do pomiaru głębi, a także moduł NFC, czytnik linii papilarnych, funkcja zwiększenia głośności do 300%, dual SIM (2x nano SIM) i 3,5 mm złącze słuchawkowe.

Smartfon Oppo A80 5G ma też zainstalowany system Android 14 z nakładką ColorOS 14.0.1 z funkcją AI Eraser, która pozwala usunąć niechciane elementy ze zdjęć. Urządzenie zasila z kolei akumulator o pojemności 5100 mAh, który można ładować przez port USB-C z mocą 45 W. Pod warunkiem, że użytkownik kupi ładowarkę, gdyż Oppo nie dodaje żadnej w pudełku.

Wymiary i waga tego modelu wynoszą zaś 165,79×76,14×7,68 mm i 186 gramów.

Smartfon Oppo A80 5G – cena w Europie i Polsce

Oppo A80 5G jest już dostępny w Holandii w tylko jednej wersji kolorystycznej – czarnej (podczas gdy spodziewaliśmy się w Europie także fioletowej). Jego cenę w tym kraju ustalono na 299 euro, co dziś jest równowartością około 1280 złotych.

Smartfon pojawił się też już w cennikach Orange, które wskazują, że cena Oppo A80 5G w Polsce będzie wynosiła 1199 złotych.