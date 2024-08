Tak może wyglądać Xiaomi Redmi Note 14 Pro. Duża zmiana

Xiaomi to nie Apple – regularnie zmienia wygląd swoich smartfonów. Zwykle jednak modyfikacje nie były aż tak duże, jak ma to mieć miejsce w przypadku Redmi Note 14 Pro, gdzie producent zdecyduje się na całkowicie inny (choć nie oryginalny) design.

Tak ma wyglądać smartfon Xiaomi Redmi Note 14 Pro

Smartfonem, który zdecydowanie najbardziej wyróżnia się w obecnym portfolio chińskiego producenta, jest Xiaomi 14 Ultra, ponieważ ma on ogromną, okrągłą wyspę na panelu tylnym (inspirację z niego czerpie Redmi A3). Wkrótce podobnie wzrok z analogicznego powodu może przyciągać również Redmi Note 14 Pro.

Serwis TechBoilers opublikował pierwszy render tego modelu i od razu widać, że znacząco będzie on różnił się od swojego poprzednika. Na tyle smartfona znajdzie się bowiem duża, kwadratowata wyspa z trzema aparatami i diodą doświetlającą. Jeden z nich ma mieć rozdzielczość 50 Mpix, a drugi obiektyw ultraszerokokątny.

źródło: TechBoilers

Taki design byłby zupełną nowością w serii Redmi Note, ale też całej ofercie chińskiego producenta. Jednocześnie także w tym przypadku możemy powiedzieć, że gdzieś to już widzieliśmy, a konkretniej chociażby w smartfonach marki Vivo z serii Iqoo 12.

Oczywiście zapewne nie każdemu taki design przypadnie do gustu, lecz z pewnością znajdzie się wiele osób, którym się on spodoba. Dla mnie jest on z jednej strony szokujący, a z drugiej atrakcyjny, również dlatego, że centralnie ulokowana wyspa sprawi, że urządzenie nie będzie się chybotać na boki, leżąc na płaskiej powierzchni (co mnie ogromnie irytuje w moim Oppo Reno 6 Pro 5G).

Redmi Note 14 Pro – specyfikacja

Naturalnie wygląd nie jest jedynym aspektem, który może przekonać klienta do zakupu (chociaż dla niektórych tak). Ważna jest też specyfikacja urządzenia. Oprócz aparatu głównego z matrycą 50 Mpix nadchodzący Redmi Note 14 Pro ma zaoferować również delikatnie zachodzący na boki wyświetlacz o rozdzielczości 1,5K oraz procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3.

Producent jeszcze nie zapowiedział premiery nowej generacji serii Redmi Note, lecz według serwisu TechBoiler powinniśmy się spodziewać jej we wrześniu lub październiku 2024 roku. Naturalnie nowe smartfony najpierw zadebiutują w Chinach, a dopiero następnie poza ojczyzną marki.