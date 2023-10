Jeżeli OnePlus TO zrobi, to konkurencja będzie mogła się schować

Wydawało się, że na temat smartfona OnePlus Open wiemy już tyle, że producent niczym nas nie zaskoczy. Cóż, po raz enty potwierdza się, że w tej branży każdego dnia trzeba spodziewać się niespodziewanego. Okazuje się bowiem, że Chińczycy mogą rzucić konkurencję na kolana.

OnePlus Open pod tym względem zmiażdży konkurencję

Pierwszy składany smartfon chińskiej marki z wielu powodów będzie atrakcyjną propozycją, lecz mimo to wciąż może nie przekonać do siebie wszystkich klientów „suchymi” parametrami. Jest jednak jedna kwestia, która jest magnesem na wiele osób – długość wsparcia. OnePlus do tej pory raczej nie słynął z tego aspektu, ale to mogła być cisza przed prawdziwą burzą.

W listopadzie 2022 roku producent ogłosił, że wybrane smartfony, począwszy od 2023 roku, będą miały zapewnione cztery aktualizacje Androida i łatki zabezpieczeń przez pięć lat od rynkowej premiery. Brzmi to całkiem nieźle, ale ostatnio Google podniosło poprzeczkę, gdyż ogłosiło, że zamierza aktualizować modele Pixel 8 i Pixel 8 Pro co najmniej do października 2030 roku, czyli przez siedem (!) lat. Co ważne, mowa tu zarówno o nowych wersjach Androida, jak i poprawek zabezpieczeń.

Posunięcie Google pokazało, że dla chcącego nic trudnego i najwyraźniej aktualizowanie Androida przez dłuższy czas jest łatwiejsze niż wcześniej. Wygląda na to, że udowodni to również właśnie OnePlus, który jednak nie dorówna gigantowi z Mountain View, tylko podobno go przebije. Jeden z branżowych informatorów, Paras Guglani, twierdzi bowiem, że OnePlus Open będzie aktualizowany przez nawet – uwaga – 10 LAT!

Czy to możliwe?

Nie ukrywam, że ta informacja brzmi dla mnie wręcz nieprawdopodobnie, ale przykład Google pokazuje, że nawet deklaracje Samsunga o pięcioletnim wsparciu dla urządzeń z serii Galaxy nie są szczytem obecnych możliwości. Na szczęście na potwierdzenie tych rewelacji nie będziemy musieli długo czekać, gdyż premiera OnePlus Open zaplanowana jest na jutro, na godzinę 16:00 czasu polskiego.

OnePlus Open (źródło: Yogesh Brar)

Są jednak szanse, że te rewelacje się potwierdzą. Trzeba bowiem przypomnieć model Fairphone 5, który zadebiutował pod koniec sierpnia 2023 roku – jego producent zadeklarował, że zamierza go wspierać przez minimum 8 lat (i w tym czasie udostępni mu co najmniej 5 aktualizacji Androida), ale jednocześnie nie wyklucza, że okres wsparcia zostanie wydłużony do łącznie 10 lat.