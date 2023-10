Google ułatwi wyszukiwanie, bo wie, ile błędów robią użytkownicy

Wydawać by się mogło, że wklepanie w wyszukiwarkę szukanej frazy lub adresu internetowego to bułka z masłem. I tak jest, o ile użytkownik robi to z należytą uwagą i starannością. A właściwie to było, ponieważ Google ogłosiło szereg nowych funkcji, dzięki czemu jego wyszukiwarka poradzi sobie nawet z „beznadziejnymi” frazami, wpisanymi do paska wyszukiwania.

Google umożliwi wyszukanie nawet „beznadziejnych” fraz

Faktem jest, że nie wszyscy starannie wpisują w wyszukiwarkę szukane hasło – czy to przez pośpiech, czy nieuwagę, czy zwykłe lenistwo. Z pewnością zdarzyło się to każdemu, w końcu nikt nie jest nieomylny. Na szczęście nie będzie to już problemem, ponieważ Google ogłosiło wprowadzenie do swojej wyszukiwarki kilku nowych funkcji, które przyspieszą znajdowanie tego, czego użytkownik szuka w danym momencie.

Pierwszą z nowości jest automatyczne poprawianie literówek – gdy użytkownik wpisze błędny adres do paska wyszukiwania, przeglądarka Chrome może domyślić się, o jaką stronę chodzi. Jako przykład podano wpisanie youutube. – w podpowiedziach znajdzie się youtube.com, czyli strona, o której z pewnością myśli internauta. Funkcja ta jest już wdrażana na desktopach oraz na Androidzie i iOS.

Kolejna nowość również jest związana ze stronami internetowymi – Chrome ma bardziej inteligentnie uzupełniać adresy internetowe. Do tej pory, aby to zrobił, użytkownik musiał poprawnie wpisać początek adresu. Od teraz, początkowo w desktopowej wersji przeglądarki, pasek adresu będzie automatycznie uzupełniał adresy internetowe na podstawie dowolnego słowa użytego wcześniej do wyszukiwania witryny.

Tutaj jako przykład podano Loty Google. Wcześniej, aby wejść na tę stronę, trzeba było zacząć wpisywanie adresu od google.com, natomiast teraz wystarczy wpisać na przykład samo słowo loty (ang. flights) i wyszukiwarka w propozycjach wyświetli stronę, na której można wyszukać m.in. połączenia lotnicze.

Ponadto Google dodało możliwość przeszukiwania folderów zakładek bezpośrednio z paska adresu w przeglądarce Chrome – funkcja ta będzie dostępna na komputerach i smartfonach. Aby z niej skorzystać, należy wpisać nazwę folderu w pasku wyszukiwania, a wówczas wyświetlone zostaną propozycje z jego zawartości.

Twórca najpopularniejszej na świecie wyszukiwarki ułatwi również znalezienie strony internetowej, której użytkownik wcześniej nie odwiedzał i może nie pamiętać jej nazwy, ale mimo wszystko coś tam mu w głowie świta – nawet jeśli wpisze ją błędnie, Chrome może zorientować się, o jaką mu chodzi, aczkolwiek tutaj zastrzeżono, że mowa o „popularnych” witrynach (jako przykład użyto usługę Google Earth).

Równocześnie firma z Kalifornii informuje, że pasek wyszukiwania w Chrome na desktopach ma być bardziej czytelny oraz responsywny, dzięki czemu szybciej zapewni wyniki wyszukiwania.

Nowość w sklepie Google Play

Gigant z Mountain View ogłosił dziś nie tylko nowości w swojej wyszukiwarce w przeglądarce Chrome, ale również poinformował, że w sklepie Google Play pojawi się możliwość przeskanowania aplikacji przed jej pobraniem, co może zapobiec instalacji złośliwego programu.