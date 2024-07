Tak wygląda OnePlus Nord 4. Premiera na dniach

Wielkimi krokami zbliża się premiera OnePlus Nord 4. Choć od jego oficjalnej prezentacji wciąż dzieli nas kilka dni, to już teraz – dzięki wyciekowi – możemy przyjrzeć się temu, jak będzie wyglądać.

Tak będzie wyglądać smartfon OnePlus Nord 4

Na 16 lipca zaplanowana została wielka prezentacja nowych urządzeń marki OnePlus. Poznamy wtedy nowe słuchawki, smartwatch czy też tablet OnePlus Pad 2. Największą gwiazdą wydarzenia bez wątpienia będzie jednak smartfon OnePlus Nord 4, choć wygląda na to, że raczej niczym nie zaskoczy, bo już teraz poznaliśmy jego wygląd i specyfikację.

Nord 4 to najnowszy reprezentant średniopółkowej serii tego producenta. Tym razem jego konstrukcja ma zostać wykonana niemal w całości z metalu, co brzmi co najmniej intrygująco. Do wyboru mają być trzy wersje: czarna, miętowa i biało-srebrna, a każda z nich na dobrą sprawę będzie dwukolorowa – panel za aparatami będzie bowiem nieco ciemniejszy (czy może: intensywniejszy).

Skoro już wspomniałem o aparatach, to dodam od razu, że Nord 4 będzie mieć dwa „oczka”: główne o rozdzielczości 50 Mpix oraz 8 Mpix sensor z obiektywem ultraszerokokątnym. Przednia kamera będzie mieć 16 Mpix, a pomijając wycięcie na nią, front urządzenia wypełni wyświetlacz OLED o przekątnej 6,74 cala, rozdzielczości 1,5K i częstotliwości odświeżania 120 Hz.

O odpowiednią wydajność zadba procesor Qualcomm Snapdragon 7+ Gen 3 – to dostępny od niedawna układ, cechujący się niezłą wydajnością, co potwierdzają testy modelu Realme GT 6T, który jako jeden z pierwszych został w niego wyposażony. Z przecieków wynika także, że w środku Norda 4 znajdzie się miejsce dla akumulatora o dużej pojemności (5500 mAh), który obsłuży w dodatku szybkie ładowanie z mocą 100 W.

Jeszcze tylko kilka dni…

Wygląda też na to, że OnePlus Nord 4 zachowa gniazdo słuchawkowe i fizyczny suwak na bocznej krawędzi. I to by było na tyle, ile na ten moment wiemy. Do ujawnienia pozostają przede wszystkim warianty pamięciowe i ich ceny. Tak jak już jednak wspominałem, informacje te, wraz ze wszystkimi innymi, powinny zostać oficjalnie przedstawione już za kilka dni – 16 lipca 2024 roku.