Nowy flagowy smartfon OnePlus będzie robić wrażenie

Smartfon OnePlus 13 może powtórzyć sukces swojego poprzednika. Majaczący na horyzoncie nowy flagowiec chińskiego producenta ma reprezentować topkę pod względem wydajności i możliwości fotograficznych, ale też wytrzymałości na czynniki zewnętrzne.

Jaki będzie smartfon OnePlus 13?

Dopiero co na łamach Tabletowo.pl pojawiła się recenzja OnePlus 12, a wystawiona przez Jakuba nota 9/10 najlepiej odpowiada na pytanie, czy to dobry sprzęt. Oczekiwania względem jego następcy są więc olbrzymie. Nieoficjalna specyfikacja, która pojawiła się w sieci, pozwala wierzyć w to, że faktycznie będzie świetnie.

Według najnowszych doniesień smartfon OnePlus 13 zostanie wyposażony w (niezapowiedziany jeszcze) topowy procesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 4, po którym – mówiąc krótko – należy spodziewać się wyśmienitej wydajności, ale też całkiem dobrej energooszczędności.

Z ciekawostek warto również wspomnieć o tym, że ma to być jeden z niewielu smartfonów na rynku, spełniających wymogi normy IP69, co oznacza bardzo wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą (wśród niepancernych modeli podobną wodoszczelnością może pochwalić się jedynie Oppo A3 Pro). Urządzenie wykorzystać ma także ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych.

Smartfon OnePlus 12 (fot. Jakub Kordasiński | Tabletowo.pl)

Dwunastka miała bardzo dobry aparat główny. Dobra wiadomość jest taka, że Trzynastka zachowa 50 Mpix sensor Sony LYT-808. Równocześnie aktualizacji doczekają się dwa pozostałe oczka: zarówno ultraszerokie 50 Mpix, jak i peryskopowe 50 Mpix będzie bazować na czujniku IMX882.

Przy tym wszystkim nowy model zaoferować ma także długi czas działania, dzięki akumulatorowi o pojemności 6000 lub 6100 mAh w technologii Glacier Battery. Równocześnie uzupełnianie energii nie będzie problematyczne, dzięki obsłudze szybkiego ładowania z mocą 100 W. Dopełnieniem całości ma być natomiast zakrzywiony wyświetlacz LTPO OLED o rozdzielczości 2K.

Kiedy smartfon OnePlus 13 oficjalnie ujrzy światło dzienne?

Wszystkie te informacje przychodzą do nas bardzo wcześnie, wobec czego należy brać na nie poprawkę. Oficjalnej prezentacji tego modelu spodziewamy się dopiero pod koniec tego roku – na przełomie listopada i grudnia.

Z wcześniejszych informacji wynika też, że smartfon OnePlus 13 zerwie z wizualną filozofią swoich poprzedników. Ponownie jednak – na konkrety musimy jeszcze poczekać.