Normalnie T-Mobile płaci stówkę za stary telefon. Teraz możesz zyskać nawet tysiaka

Przynieś stary telefon i odbierz zniżkę na nowy – tego typu oferta nie jest niczym nowym. W lipcu jednak T-Mobile łączy standardową „ekozniżkę” z dodatkowymi rabatami. Dzięki temu przy zakupie nowego smartfona możesz zaoszczędzić nawet 1000 złotych.

Zostaw stary telefon, a T-Mobile obniży cenę nowego. I to jak

T-Mobile, podobnie jak kilku innych operatorów, oferuje swoim klientom zniżki, jeśli ci zdecydują się na zostawienie swojego starego urządzenia w salonie. Nie jest przy tym szczególnie wymagający – telefon, który się oddaje, nie musi nawet być sprawny i może pochodzić z poprzedniej dekady, a i tak otrzyma się rabat w wysokości 100 złotych na zakup nowego.

W lipcu oferta jest jeszcze lepsza, bo do standardowej stówki różowy operator dorzuca jeszcze kilka kolejnych, o ile tylko klient zdecyduje się na zakup jednego z dwóch wybranych modeli. Konkretnie w przypadku postawienia na abonamentową taryfę L:

Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G (8/256 GB) można kupić za 1199 złotych (taniej o 700 złotych),

a Samsung Galaxy S23 FE (8/128 GB) można kupić za 2099 złotych (taniej o 1000 złotych).

Promocja trwa do końca lipca – masz więc jeszcze trochę czasu, aby podjąć decyzję. Jeśli chodzi o same ceny, to w przypadku modelu Redmi oferta jest naprawdę dobra i trudno – nawet na portalach aukcyjnych – kupić go taniej. Z Galaxy sytuacja wygląda inaczej, bo choć regularna cena w sklepach jest dużo wyższa, to trafiają się lepsze okazje.

Co to za smartfony?

A co w ogóle oferują te smartfony? Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G ma 6,67-calowy wyświetlacz AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, chipset Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, akumulator o pojemności 5100 mAh oraz potrójny aparat 200 + 8 + 2 Mpix. Szczególnie to główne „oczko” świetnie wypada w testach, podobnie jak ekran. Procesor, choć wydajny, miewa słabsze momenty, ale ostatecznie to bardzo udany średniak.

Z kolei Samsung Galaxy S23 FE jest wyposażony w 6,4-calowy ekran Dynamic AMOLED 2X o częstotliwości odświeżania 120 Hz, procesor Exynos 2200, akumulator 4500 mAh i potrójną kamerę 50 + 12 +8 Mpix. Testujący go Jakub napisał, że „generalnie wszystko stoi tutaj na bardzo dobrym bądź dobrym poziomie”.

Redmi Note 13 Pro 5G (po lewej) i Galaxy S23 FE (po prawej) / fot. producentów

Na koniec wspomnę jeszcze, iż T-Mobile deklaruje, że pozostawione w salonie telefony są poprawnie utylizowane, a surowce z nich – odzyskiwane. Z kolei sprawne urządzenia są właściwie odnawiane. Korzystając z tego programu, robisz więc coś dobrego nie tylko dla siebie, ale i dla środowiska.